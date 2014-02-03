صابر الرباعي: "أجمل مختصر" أخر ألبوم يجمعني بروتانا

دخل الفنان "صابر الرباعي" عالم النجومية في الوطن العربي بعد أن أثبت نجاحه في الساحة الفنية، وأصبحت مهمته صعبة في برنامج The Voice لإثبات مكانته ووصول من معه لطريق الشهرة والنجاح .. وهو مشغول حاليا بالتحضير لألبومه الجديد " أجمل مختصر " والذي يعد آخر تعامل مع شركة "روتانا "، بسبب انتهاء العقد معها.

س: هل صحيح لم تجدد عقدك مع شركة "روتانا " ؟

ج: ألبومي " أجمل مختصر " القادم الذي سيطرح خلال هذا الشهر سيكون آخر ألبوم يجمعني بشركة "روتانا" التي لم أدخل معها بعد في أي مفاوضات من أجل تجديد عقدي من عدمه، غير أن احتمال المغادرة وارد حال عدم تجديد العقد وفق الشروط التي أريدها والتي تحفظ حقوقي .

س: ما تقييمك حول برنامج "The Voice"؟

ج: أعتبر "ذا فويس" برنامج متكامل، لعدة عوامل منها نسبة المشاهدة العالية، كما أن المواهب الشبابية المشاركة يتمتعون بأصوات جيدة، ولذلك لا يجوز مقارنة"The Voice" بالبرامج الأخرى لمكانته ونجاحه الجماهيري .

س: لماذا يواجه المشاركون صعوبة في إكمال مسيرتهم في برامج المواهب ؟

ج: هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وبعض الأسماء حققت نجاحاً جماهيرياً بعد خروجها من برامج اكتشاف المواهب، ومن تلك المواهب :مراد بوريقي، ومحمد عساف وكارمن سليمان.

س: كيف تقيم مشاركتك في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"؟

ج: مشاركتي في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" أعتبرها مهمة ، لأن مثل هذه البرامج نجحت في تخريج أصوات متعددة، خاصةً وأن هذا النوع من البرامج يمنح المتسابقين فضاءً أكبر لإبراز إمكانياتهم الفنية وتعلم مبادئ الوقوف أمام الجمهور والتعامل مع أصواتهم وكيفية التنفس وغيرها من الأمور الفنية التي تلزمهم ؛ فالفنان ليس صوتاً فقط ولكنه أيضاً حضور على المسرح.

س: ما هي مهمة لجنة التحكيم ؟

ج: لقد وجدت نفسي في هذا البرنامج لكوني أقدم خدمة للأجيال الصاعدة من الفنانين علماً أن أي فنان يحوز لقب أي برنامج من مثل هذه البرامج لا يتحصل سوى على نسبة لا تتعدى عشرة في المائة من دخوله للمجال ويلزمه الاجتهاد أكثر لإثبات نفسه ؛ لأن مهمة لجنة التحكيم لا تكمن في تعليمه الغناء وهناك أمور أخرى تساهم في صقل موهبته.

س: وماذا عن تقديمك للأغاني الخليجية ؟

ج: أقدم أغنية خليجية هذا العام مع الملحن طلال وهي تجربة جيدة تضيف للجميع مثل اللبناني والمصري والتونسي وغيرها وبصدد الإعداد لألبوم خليجي كامل سيطرح خلال شهر يونيو المقبل من إنتاجي الخاص ويتضمن عشر أغان أتعاون فيها مع عدد من الأسماء أبرزهم الأمير بدر بن عبد المحسن، يوسف العماني، حاتم العراقي، فايز السعيد ، خالد المريخي وغيرهم.

س: هل يوجد شروط لغناء تترات المسلسلات ؟

ج: لقد خضت هذه التجربة خاصةً في تونس عندما قدمت تتر مسلسل "صيد الريم" التي أصبحت من أهم الأغاني المطلوبة في حفلاتي بالنظر إلى موضوعها لكنني أرفض تقديم تترات أية أعمال إلا بشروط منها معرفة موضوع العمل والمشاركين فيه وغيرها.