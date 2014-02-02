انطلاق تصوير أولى خماسيات "رقص الأفاعي"

دمشق - انطلقت منذ أيام عمليات تصوير الخماسية الأولى من المسلسل السوري "رقص الأفاعي"، عن نص للكاتب والسيناريست مروان قاووق، ومن إخراج كنان اسكندراني.

والمسلسل السادس الذي يصور في دمشق حالياً، هو من النوع الاجتماعي، وسيكون من ثلاثين حلقة، عبارة عن "خماسيات"، تتناول كل واحدة منها قصة أنثى تتعرض لأزمة اجتماعية، تحولها من سيدة مفعمة بالأحاسيس والرقة إلى وحش قاتل تجتاحه رغبة الانتقام ممن آذاها. وسيتولى إخراج كل خماسية مخرج تختاره الجهة المنتجة. وستحمل كل خماسية اسماً،

وأول هذه الخماسيات التي بدأ اسكندراني تصويرها قبل أيام، هي خماسية "موت بعد موت". وشارك في بطولتها كل من ناهد حلبي وعلي كريم ونضير لكود ومرام علي وهيا مرعشلي وأمية ملص وعلي سكر، الذي يجسد شخصية سلبية في هذه الخماسية لشاب يدعى "يامن"، هو عبارة عن شخص يهدف للحصول على ثروة، فيختار أسهل وأسرع طريق للحصول عليها من خلال التلاعب على النساء. والعمل من إنتاج مجموعة "الأصايل الدولية للإنتاج والتوزيع الفني".

ويستعد المخرج سالم سويد حالياً لتصوير الخماسية الثانية التي ستحمل اسم "إلا قلبي".