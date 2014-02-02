انطلاق تصوير أولى خماسيات "رقص الأفاعي"

دمشق - انطلقت منذ أيام عمليات تصوير الخماسية الأولى من المسلسل السوري "رقص الأفاعي"، عن نص للكاتب والسيناريست مروان قاووق، ومن إخراج كنان اسكندراني.
وأول هذه الخماسيات التي بدأ اسكندراني تصويرها قبل أيام، هي خماسية "موت بعد موت". وشارك في بطولتها كل من ناهد حلبي وعلي كريم ونضير لكود ومرام علي وهيا مرعشلي وأمية ملص وعلي سكر، الذي يجسد شخصية سلبية في هذه الخماسية لشاب يدعى "يامن"، هو عبارة عن شخص يهدف للحصول على ثروة، فيختار أسهل وأسرع طريق للحصول عليها من خلال التلاعب على النساء. والعمل من إنتاج مجموعة "الأصايل الدولية للإنتاج والتوزيع الفني".
ويستعد المخرج سالم سويد حالياً لتصوير الخماسية الثانية التي ستحمل اسم "إلا قلبي".
كما يعكف قاووق حالياً على كتابة مسلسل "غضب الحب"، وهو عمل من النوع الاجتماعي البوليسي، وحسب شركة الانتاج "لينا سوريا"، فإن العمل سيكون جاهزاً للعرض في الموسم الرمضاني القادم.