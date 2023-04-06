بعد انتقادات حادة لشخصيتها "مربوحة".. كريم فهمي يكشف عن معاناة رحمة أحمد

أكد الممثل المصري كريم فهمي أن مواطنته الفنانة رحمة أحمد تأثرت نفسيًّا بسبب الانتقادات الحادة التي طالت أداءها شخصية "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي 7".

وقال "فهمي"، خلال استضافته في برنامج "أنا والقناع"، أن رحمة أحمد أكدت له أنها لم تكن تنام من البكاء في الأيام الأولى من شهر رمضان بعد الهجوم الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "من أول حلقة من مسلسل الكبير لم أكن أشاهده، ولقيت هجومًا غير مبرر على مربوحة، وقلت هذه عاملة كارثة، ودخلت اتفرجت وكانت الشخصية هي نفسها اللي عمتله الجزء اللي الماضي، وكان الجمهور يشيد بها ويقول الله عليكي، ودخلت اتفرجت وضحكت".