بعد انتقادات حادة لشخصيتها "مربوحة".. كريم فهمي يكشف عن معاناة رحمة أحمد
أكد الممثل المصري كريم فهمي أن مواطنته الفنانة رحمة أحمد تأثرت نفسيًّا بسبب الانتقادات الحادة التي طالت أداءها شخصية "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي 7".
وقال "فهمي"، خلال استضافته في برنامج "أنا والقناع"، أن رحمة أحمد أكدت له أنها لم تكن تنام من البكاء في الأيام الأولى من شهر رمضان بعد الهجوم الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: "من أول حلقة من مسلسل الكبير لم أكن أشاهده، ولقيت هجومًا غير مبرر على مربوحة، وقلت هذه عاملة كارثة، ودخلت اتفرجت وكانت الشخصية هي نفسها اللي عمتله الجزء اللي الماضي، وكان الجمهور يشيد بها ويقول الله عليكي، ودخلت اتفرجت وضحكت".
وتابع أنه قرر الاتصال بها وتحدث معها مطولا، فأخبرته أنها في أول أيام شهر رمضان، لم تستطع النوم بسبب البكاء، وسألته قائلة "هل ده طبيعي؟".
وتعرضت الفنانة رحمة أحمد إلى انتقادات حادة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة أدائها شخصية "مربوحة"، وهي زوجة بطل مسلسل "الكبير أوي 7" والذي يؤدي دوره الفنان أحمد مكي.
وبرر متابعون انتقادهم لها بأنها "لم توفق في هذا الجزء، على عكس ما قدمته في الجزء السابق"، معتبرين أنها بالغت في الأداء التمثيلي وتعبيرات الوجه.
ويُشارك في "الكبير أوي 7" بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، هشام إسماعيل، ومحمد سلام، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.