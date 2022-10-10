محمد عبده يوجه رسالة دعم لعايض يوسف (فيديو)
وجه الفنان السعودي محمد عبده، رسالة دعم لمواطنه المطرب الشاب عايض يوسف، بعد تعرض الأخير لانتقادات بعد تأديته أغنية “مذهلة”.
وقال محمد عبده في مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: "حبيبي عايض أحسنت أحسنت، حقيقي كنت رائع، صوتك سليم، أدائك سليم، صوتك جميل واحساسك جميل".
وطالب فنان العرب من مواطنه بعدم الالتفات للانتقادات التي تعرض لها مضيفاً: “ولا يهمك.. لا تريهم إلا الشجرة المثمرة.. سوف تعلم في وقتك وجيلك”.
وتوقع محمد عبده للمطرب الشاب عايض مستقبلا جميلا في عالم الغناء قائلا: "ستصبح من الفنانين الكبار، أنت الآن كبير وستكبر أكثر".
من جانبه رد المطرب الشاب عايض يوسف على محمد عبده، بإعادة نشر مقطع الفيديو، عبر حسابه في “تويتر” وعلق عليه معربا عن سعادته بدعم فنان العرب له والإشادة به، خاصةً بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها.
وكتب عايض يوسف في رسالته لمحمد عبده “أستاذي العظيم وأستاذ كل الأجيال وفخر الفن العربي والسعودي أعلم علم اليقين أنك الفنان الأشمل والأعظم في فننا”.
وأضاف: “والآن أعلم أن انسانيتك وكرم أخلاقك يوازي ويفوق عظمة فنك التي لا يفوقها شيء.. طوقت عنقي بفضل لا يمكن نسيانه، ذكرك لاسمي يكفيني فما بالك بإشادة منك”.
وكان المطرب الشاب عايض يوسف تعرض لانتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد غنائه أغنية “مذهلة” للفنان محمد عبده أثناء مشاركته في أمسية شعرية على مسرح أبو بكر سالم، حيث اعتبر المنتقدون أن المطرب الشاب، فشل في "تقليد" محمد عبده الذي "لا يقلد" على حد تعبيرهم.