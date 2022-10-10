محمد عبده يوجه رسالة دعم لعايض يوسف (فيديو)

من جانبه رد المطرب الشاب عايض يوسف على محمد عبده، بإعادة نشر مقطع الفيديو، عبر حسابه في “تويتر” وعلق عليه معربا عن سعادته بدعم فنان العرب له والإشادة به، خاصةً بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها.



وكتب عايض يوسف في رسالته لمحمد عبده “أستاذي العظيم وأستاذ كل الأجيال وفخر الفن العربي والسعودي أعلم علم اليقين أنك الفنان الأشمل والأعظم في فننا”.



وأضاف: “والآن أعلم أن انسانيتك وكرم أخلاقك يوازي ويفوق عظمة فنك التي لا يفوقها شيء.. طوقت عنقي بفضل لا يمكن نسيانه، ذكرك لاسمي يكفيني فما بالك بإشادة منك”.