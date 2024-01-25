هل تسببت ميغان ماركل بمرض كيت ميدلتون؟

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إنها لا تصدق الشائعات التي تدور حول تواصل الأمير هاري وزوجته ميغان مع الملك وأميرة ويلز للاطمئنان على صحتهما إثر تلقيهما العلاج في المستشفى، ولكن إن كان الخبر صحيحًا، فذلك لكي يظهر كلاهما "طيبة قلب" و"تعاطفًا" مع الأمر.

ومهما شعر الملك بالسوء والخيانة والانزعاج، إلا أن عاطفة الأبوة تجاه ابنه الأصغر موجودة، بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن هاري وميغان انشغلا بإحداث ضرر كبير بسمعة العائلة المالكة، خاصة بعد ظهورهما في مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري لكشف المستور.

ولكن الإساءة التي تعرضت لها زوجة أخ هاري، كيت ميدلتون، لا تغتفر، بحسب الصحيفة، مضيفةً، أن عائلة ساسكس وجهت انتقادات متكررة لها، منها أنها جعلت ميغان تبكي أثناء الاستعداد لزفافها، وأنها رفضت معانقتها في أول لقاء لهما.