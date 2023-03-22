أحمد السقا يعلق على أكله الثعبان في "رامز نيفر إند"

علق الفنان المصري أحمد السقا على مشهد أكله للثعبان الذي عرض ضمن العرض الترويجي لبرنامج المقالب "رامز نيفر إند"، الذي يقدمه مواطنه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه "لم يكن يعلم أنه مقلب".

ونشر أحمد السقا صورته وهو يأكل الثعبان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق عليها: "آسف يا عم التعبان مكنتش أعرف إنك مقلب.. ذنبك في رقبة رامز جلال".

وكانت اللقطة التي عرضت ضمن "البرومو" الدعائي قد أثارت اهتمام المتابعين بشكل كبير، وتساءل كثيرون عن حقيقة قضم السقا للثعبان، وما إذا كان ما فعله مجرد مشهد تمثيلي أو أن الثعبان غير حقيقي.