انتقادات تطال الإعلان عن "عطر" باسم الفنان طارق العلي
طال إعلان دعائي يروج لعطر يحمل اسم الفنان الكويتي طارق العلي، انتقادات بين مواطنيه.
واستنكر مواطنون في دولة الكويت تسمية "العطر" على اسم الفنان الكويتي، متسائلين عن السبب الذي يدفع إلى تسمية أي منتج باسم طارق العلي.
ودافع مدير أعمال الفنان الكويتي عن المنتج، الذي أطلقه وقرر تسميته على اسم العلي، مؤكدا أن العديد من المشاهير حول العالم أطلقوا منتجات تحمل أسماءهم وعلى رأسهم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال خالد الشمري إن العديد من الأشخاص نصحوه بألا يسمي العطر على اسم طارق العلي، مبررين ذلك بأنه "فنان ليس محبوب".
وأكد عبر لقاء إعلامي أنه "لا يأبه لرأي هؤلاء"، معتبرا أن طارق العلي رمز من رموز الكويت، معلقا: "لا تزعلونه (..) حرام تزعلونه".
وسخر متابع من إطلاق "براند" على اسم "العلي"، معلقا: "طارق العلي يعتبر البراند من المشاكل مع زملائه".
ورأى آخر أنه لا يوجد فنان يقارن بالفنان عبدالحسين عبدالرضا في المسرح: "كلهم كومبارس حتى هذا المنتج بعد ابوعدنان شيخ الممثلين لا احد يقارنه بالتمثيل"، وتابع: "توه صغير وينه وين مقارنه الممثلين طارق العلي محترم بس 90% من تمثيله فاشل".
واستنكر متابع: "طارق العلي صار رمز من رموز الكويت ؟شلللون".
بينما برر متابع سبب الانتقادات التي تطال طارق العلي: " "طارق العلي كان فنان بالسابق ولكنه اختار درب التهريج والسخافة وبالتالي موضوع إنه يكون رمز .. حامض على بوزه".
ويطل الفنان الكويتي طارق العلي في رمضان هذا العام من خلال المسلسل الكوميدي "فنطاس".