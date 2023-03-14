انتقادات تطال الإعلان عن "عطر" باسم الفنان طارق العلي

طال إعلان دعائي يروج لعطر يحمل اسم الفنان الكويتي طارق العلي، انتقادات بين مواطنيه.

واستنكر مواطنون في دولة الكويت تسمية "العطر" على اسم الفنان الكويتي، متسائلين عن السبب الذي يدفع إلى تسمية أي منتج باسم طارق العلي.

ودافع مدير أعمال الفنان الكويتي عن المنتج، الذي أطلقه وقرر تسميته على اسم العلي، مؤكدا أن العديد من المشاهير حول العالم أطلقوا منتجات تحمل أسماءهم وعلى رأسهم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال خالد الشمري إن العديد من الأشخاص نصحوه بألا يسمي العطر على اسم طارق العلي، مبررين ذلك بأنه "فنان ليس محبوب".

وأكد عبر لقاء إعلامي أنه "لا يأبه لرأي هؤلاء"، معتبرا أن طارق العلي رمز من رموز الكويت، معلقا: "لا تزعلونه (..) حرام تزعلونه".