مخرج دراما "الزمن الجميل".. ما أبرز أعمال الراحل هشام شربتجي؟

غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، المخرج السوري هشام شربتجي، الذي يوصف بـ"شيخ الكار" في مجاله ومؤسس نهضة الدراما السورية في العقود الثلاثة الماضية، عن 75 عامًا إثر صراعه مع المرض.

وكان شربتجي يعاني من مضاعفات جلطة دماغية أصيب بها قبل عامين.

ولد الراحل العام 1948، في العاصمة السورية دمشق، وحصل على شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) في القاهرة 1972، وأكمل دراسته بعد ذلك في المسرح والفن بألمانيا.

وهو والد المخرجة المعروفة رشا شربتجي، التي حققت نجاحًا كبيرًا في مجال الإخراج عبر أعمالها الدرامية.

بدأ هشام شربتجي مشواره في إخراج العديد من الأعمال الدرامية للتلفزيون، وكانت بصمته الأكبر عندما أطلق مع النجم ياسر العظمة السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا.

أخرج مرايا 84، مرايا 86، مرايا 88، مرايا 91، قبل أن يبتعد عن السلسلة ثم يعود إليها في مرايا 2006.

عرفه الناس أكثر من خلال سلسلة عائلة خمس نجوم 1994، ست نجوم 1996، سبع نجوم 1997، ثماني نجوم 1998.