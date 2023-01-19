وفاة الكوميدي "عزيز القزم" عن عمر 27 عاما

ويُعاني الشاب عزيز، الذي يُعرف بـ"عزيز القزم"، من أمراض مثل مرض هرموني أثر على نموه وضمور في العضلات، وهي متلازمة له منذُ ولادته في الـ26 من شهر تموز/يوليو لعام 1995، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.