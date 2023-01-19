وفاة الكوميدي "عزيز القزم" عن عمر 27 عاما
أعلن، مساء اليوم الخميس، عن وفاة الكوميدي المشهور عزيز الأحمد أبو زحلو، الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء مقاطع كوميدية مضحكة، بحسب ما تداول نشطاء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
يُعرف عزيز الأحمد أبو زحلو بـ"عزيز القزم"، ويُعاني من أمراض مثل مرض هرموني أثر على نموه وضمور في العضلات
ويُعاني الشاب عزيز، الذي يُعرف بـ"عزيز القزم"، من أمراض مثل مرض هرموني أثر على نموه وضمور في العضلات، وهي متلازمة له منذُ ولادته في الـ26 من شهر تموز/يوليو لعام 1995، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ولم يصدر عن عائلة "عزيز القزم" حتى الآن أي بيان بشأن الوفاة أو أسبابها، أو حتى تاريخ مراسم تشييع الجثمان ومكانها.
واشتهر "عزيز القزم" في الوطن العربي؛ بسبب كثرة ظهوره على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة برفقة نشطاء معروفين وشخصيات مشهورة.