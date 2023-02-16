مهرجان برلين السينمائي.. السياسة حاضرة بقوة من كييف إلى طهران وتل أبيب

وهذه الدورة ليست استثناء، فقد أعلن القائمون على المهرجان منذ ما قبل انطلاقه عن هذا البعد السياسي عبر بيان جاء فيه: "مع الحرب العدوانية المستمرة ضد أوكرانيا، والاحتجاجات الشجاعة في إيران، وكذلك في العديد من مناطق العالم الأخرى، يقف مهرجان برلين في عام 2023 بقوة أكبر من أجل القيم الديمقراطية، ويتذكر ضحايا الحرب والدمار والقمع جميعًا، حول العالم".

وأضاف البيان "المهرجانات السينمائية أماكن تعزز حرية التعبير والحوار السلمي"، علما أن ألوان "البرليناله" هذا العام ستكون زرقاء وصفراء، وهما لونَا العلم الأوكراني، كما أوضح القائمون عليه.

وتكشف قائمة الأفلام المشاركة عن اهتمام برلين السينمائي، بالدرجة الأولى، بالفن بعيدا عن حسابات الربح والصفقات التجارية، فمهرجان برلين هو مناسبة طموحة لنخبة المجتمع السينمائي العالمي بعيدا عن أي جوانب سياحية أو دعائية، والتي تركز عليها، عادة، مهرجانات أخرى مثل مهرجان كان السينمائي، على سبيل المثال، رغم قيمة الأخير الفنية الرفيعة.

المسابقة الرسمية

يتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين 19 فيلما أملاً في الفوز بجائزة الدب الذهبي، فضلاً عن جوائز أخرى.