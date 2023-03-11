5 أمور ستُسلَّط عليها الأضواء خلال حفلة الأوسكار

تقام حفلة توزيع جوائز الأوسكار الأحد بنسختها الخامسة والتسعين، فيما يتصدر الفيلم الكوميدي الغريب "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" السباق مع 11 ترشيحاً.

ويقدم الممثل الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل الأمسية للمرة الثالثة. وقد طُبع ظهوره الأول على خشبة الأوسكار في عام 2017 بالخطأ الذي حصل لدى إعلان النتائج والذي مُنحت على إثره جائزة أوسكار أفضل فيلم عن طريق الخطأ إلى "لا لا لاند" بدلاً من "مونلايت".

وبالإضافة إلى التوزيع الصحيح للمغلفات التي تحوي أسماء الفائزين، نستعرض في ما يلي خمسة أمور ستُسلط عليها الأضواء خلال هذه الأمسية الرئيسية في هوليوود:

ريهانا تعود إلى المسرح

في كل عام، يقدّم المرشحون لجائزة الأوسكار في فئة أفضل أغنية، عروضاً حيّة.

في هذا الإطار، تعاود مغنية البوب ريهانا الظهور على خشبة المسرح، بعد أسابيع قليلة من أدائها في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)، في حدث كشفت خلاله أنها حامل بطفلها الثاني.

وستغني الفنانة، التي غابت لسنوات عن العروض الحية، أغنية "ليفت مي آب" من فيلم البطل الخارق "بلاك بانثر.. واكاندا فوريفر".