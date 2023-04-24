بعد "تحت الوصاية".. منى زكي تدعو لتعديل القوانين لصالح الأمهات
عبّرت الفنانة اللبنانية منى زكي عن أملها في أن يسهم مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، بإعادة النظر في قوانين الوصاية وإعطاء الأمهات الحق في أولادهن.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الفنانة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى القائمين على المسلسل، معربة عن شكرها للجمهور في مصر والوطن العربي، على الدعم الذي حظيت خلال دورها في المسلسل.
واعتبرت الفنانة بأن الزمن يتغير والأوضاع تتغير والمرأة والأم والزوجة ليست عنصرا هامشيا، وهي الأساس الذي تقوم عليه البيوت، وهي الأصل في حياة أولادها، وكذلك الأب.
داعية "المشرّعين لإعادة النظر في مسألة الوصاية وفي بنود كثيرة في قانون الأحوال الشخصية من أجل الحفاظ على حقوق الأولاد والآباء والأمهات".
وقالت الفنانة: "مع انتهاء موسم رمضان أحب أن أوجه الشكر لجمهوري في مصر والوطن العربي على التشجيع والحب الذي وصلني منكم، شكرا لكل شخص أخذ من وقته وكتب كلمة إيجابية عن مسلسل تحت الوصاية".
وخصت المخرج محمد شاكر خضير بالشكر على ما قام به في المسلسل قائلة: "أحبّ أيضا أن أوجّه الشكر لأشخاص كثيرين، بدايةً من المخرج العظيم محمد شاكر خضير الذي علم ما في قلبي تجاهه، وهو فنان موهوب ولديه رؤية وحساس جدا، وعلى المستوى الشخصي إنسانيته تفوق أي شيء، وأدين له بالفضل على أي شيء جميل في المسلسل".
ووجهت شكرها إلى "المنتج الكبير محمد السعدي وشركة "ميديا هب" وخالد وشيرين دياب على الفكرة والموضوع والإبداع الذي هو ليس جديدا عليهما، حيث يبهراننا في كل عمل جديد بمواضيع مهمة، ومدير التصوير المتميز بيشوي روزفلت الذي قدّم صورة عالمية، وأحمد حافظ المونتير العالمي الذي تشرفنا بوجوده معنا".
كما شكرت طاقم "الإشراف الفني والديكور خاصة المهندس محمد عطية الذي كانت موهبته طاغية في الوطن العربي كله، والشاطرة مصممة الأزياء ريم العدل، والموسيقى التصويرية للمبدعة ليال وطفة، وأشكر مساعدي الإخراج على تعبهم ومثابرتهم، وقسم الإنتاج، وعلى رأسهم المنتج الفني هاني عبدالله وكل رجالته، ومهندس الصوت إسلام عبدالسلام، ومدرّب التمثيل رامي الجندي، ومساعدتي الشخصية شيماء".
ووجهت الشكر لزملائها في المسلسل، مبينة "لولا موهبتهم لم يكن سيظهر مسلسل "تحت الوصاية" بهذا الشكل، في الحقيقة هم كتلة من المواهب المتحركة وعاشقون للفن من أكبر شخص للفتاة الصغيرة التي فاجأتنا جميعاً".