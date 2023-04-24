بعد "تحت الوصاية".. منى زكي تدعو لتعديل القوانين لصالح الأمهات

واعتبرت الفنانة بأن الزمن يتغير والأوضاع تتغير والمرأة والأم والزوجة ليست عنصرا هامشيا، وهي الأساس الذي تقوم عليه البيوت، وهي الأصل في حياة أولادها، وكذلك الأب.

داعية "المشرّعين لإعادة النظر في مسألة الوصاية وفي بنود كثيرة في قانون الأحوال الشخصية من أجل الحفاظ على حقوق الأولاد والآباء والأمهات".

وقالت الفنانة: "مع انتهاء موسم رمضان أحب أن أوجه الشكر لجمهوري في مصر والوطن العربي على التشجيع والحب الذي وصلني منكم، شكرا لكل شخص أخذ من وقته وكتب كلمة إيجابية عن مسلسل تحت الوصاية".

وخصت المخرج محمد شاكر خضير بالشكر على ما قام به في المسلسل قائلة: "أحبّ أيضا أن أوجّه الشكر لأشخاص كثيرين، بدايةً من المخرج العظيم محمد شاكر خضير الذي علم ما في قلبي تجاهه، وهو فنان موهوب ولديه رؤية وحساس جدا، وعلى المستوى الشخصي إنسانيته تفوق أي شيء، وأدين له بالفضل على أي شيء جميل في المسلسل".