ما حقيقة وجود شبهة جنائية بوفاة زوج "البلوغر" المصرية مريم جودة؟

وكانت النيابة العامة في مصر، أمرت في وقت لاحق بتأجيل دفن جثمان محمد عبد اللطيف، لعرضه على الطب الشرعي لشكّها بوجود شبهة جنائية في وفاته.

واستجوبت النيابة العامة البلوغر المصرية مريم جودة، التي أكدت أن زوجها لم يكن يعاني من أي أمراض أو يشتكي من أي آلام، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد نشر صورهما بساعات.