ما حقيقة وجود شبهة جنائية بوفاة زوج "البلوغر" المصرية مريم جودة؟
كشف تقرير الطب الشرعي في مصر الإثنين، عدم وجود شبهة جنائية في وفاة محمد عبد اللطيف، زوج البلوغر المصرية مريم جودة، وذلك بعد أن تم تأجيل الدفن باليوم ذاته من قبل النيابة العامة لحين تشريح الجثمان.
وأكد التقرير، أن الوفاة جاءت طبيعية، لتصرح النيابة بعدها بتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه، حيث شيع جثمانه مساء الإثنين، بمسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، ودفن بمدافن أسرته بالمنارة.
وكانت النيابة العامة في مصر، أمرت في وقت لاحق بتأجيل دفن جثمان محمد عبد اللطيف، لعرضه على الطب الشرعي لشكّها بوجود شبهة جنائية في وفاته.
واستجوبت النيابة العامة البلوغر المصرية مريم جودة، التي أكدت أن زوجها لم يكن يعاني من أي أمراض أو يشتكي من أي آلام، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد نشر صورهما بساعات.
وأثار خبر وفاة محمد عبد اللطيف، زوج البلوغر المصرية مريم جودة، بعد 8 ساعات من نشرها جلسة تصوير لهما أثناء الاحتفال برأس السنة داخل منزلهما جدلًا وتعاطفًا واسعين في مصر.
وشاركت البلوغر المصرية، السبت الماضي، جلسة تصوير مع زوجها داخل منزلهما أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وتفاجأ متابعو البلوغر المصرية بعد 8 ساعات بنشرها خبر وفاة زوجها، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي محمد عبد اللطيف، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".