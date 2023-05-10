جورج قبيلي: "واسطة" خالي عابد فهد أدخلتني التمثيل

وأوضح: "حدا بعيلتي (عابد فهد) دعمني وساعدني ما بتركني أبدا وبنتواصل كل الوقت (..) هذا الشي داعم نفسي الي، لو ما كان موجود كنت عبشتغل شي تاني ما بعرف، يمكن لو ما كان موجود ما بعرف شو كنت عبشتغل، لليوم بيرجع برشحني وبقدمني على أدوار وبجبلي مسلسلات".

وأكد جورج قبيلي أن الفنان يقدم أحيانا "تنازلات"، لكن ليس كما يفهمها الناس، إذ غالبا ما يفكر الناس بمصطلح "التنازلات" في اتجاه في غير محله.

واعتبر أن التنازلات هي من نوع المواقف التي يتعرض لها الإنسان، لكنها لا تشبهه، ويقدم تنازلا فيها مثل اتصال هاتف، مضيفا أنه "تنازل بمعنى إيجابي دون التنازل عن المواقف والمبادئ".