مصريات يدخلن مجال "فن الإنشاد الديني"

اعتادت نعمة فتحي الذهاب مع أسرتها إلى الموالد والاحتفالات الدينية في مصر منذ نعومة أظافرها، حتى أصبحت الابتهالات الدينية شغفها وحلمها.

وبعد أن لاحظت والدتها عذوبة صوتها شجعتها على تنمية موهبتها والالتحاق بدورات تدريبية في أماكن مختلفة مثل المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة لتتعلم فن "المقامات الموسيقية".

ومع بداية انغماس نعمة (27 عاما) في فن الإنشاد الديني، شعرت أن هذا المجال يكاد يكون حكرا على الرجال.

وتقول: "حبيت أن أعمل حاجة تفيد البنات وتفيد المجال ويبقى الطريق واسعا بشكل نقدم الرسالة إللي عايزين نوصلها ونطور في مجال الإنشاد".