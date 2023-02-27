محامي سعد لمجرد: موكلي سيحصل على البراءة في جلسة الاستئناف.. لهذه الأسباب

أعرب محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، عن ثقته بأن موكله، سيحصل على البراءة، في جلسة الاستئناف على الحكم بسجنه، التي ستعقد الأسبوع المقبل.

وقضت محكمة فرنسية، الجمعة الماضي، بسجن لمجرد لمدة 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة فرنسية وضربها في غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية باريس في تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

ووصف المحامي جان مارك فيديدا، الحكم، بأنه "مثير للدهشة"، مضيفًا في تصريحات تلفزيونية، أن الحكم "غاب عنه أي عنصر مادي، أو أي دليل، أو أي عنصر طبي.. تقرر تفضيل رواية طرف واحد بدلا من رواية أخرى".

وتابع: "لم يكن أحد في الغرفة بالفندق في ذلك المساء، ثمة شخصان يرويان قصتين مختلفتين، يتطلب الأمر أدلة مادية لإثبات إحدى الروايتين، لتقرير ما إذا كانت هي الحقيقة أم لا".

وأردف بالقول: "ومن ثم فإن الحكم باختيار تصديق الضحية وإبداء النية بتصديقها هي فقط، من الواضح أن الحكم مثير للانتقاد".