بعد أزمة التأجيل.. شيرين عبد الوهاب تعتذر للجمهور اللبناني (فيديو)‎

ودخلت شيرين عبد الوهاب المسرح وهي تغني "صبري قليل"، وما أن انتهت قدمت التحية للجمهور اللبناني، معتذرة عن تأجيل موعد الحفل قائلة "يا حبايب قلب روحي وعمري إنتوا، أنا أسفة على اللي صار الأسبوع الماضي، بس مش بإيدي بس إنتوا نور عيوني وحبايب قلبي"، لتتلقى تحية الجمهور بعدها.

يذكر أن الحفل الذي أحيته شيرين عبد الوهاب أمس، كان مقررا إقامته السبت 17 فبراير، إلا أنه تم تأجيله أسبوعا، بسبب حفل "ليالي سعودية مصرية" الذي أقيم الأحد الماضي في القاهرة، ذلك الأمر الذي أغضب الجمهور اللبناني، معتبرين أن ما قامت به الفنانة المصرية هو عدم احترام للجمهور اللبناني، الذي سارع لشراء التذاكر قبل شهر تقريبا.

وانتشرت دعوات بين الجمهور اللبناني تطالب بمقاطعة حفل شيرين عبد الوهاب، بسبب ما أسموه بعدم احترام الجمهور اللبناني، إلا أن الحفل أمس رفع شعار كامل العدد.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت جدلا خلال الساعات الماضية، بسبب أدائها لأغنية "كدابة" لطليقها حسام حبيب في كواليس الحفل، الأمر الذي جعل الجمهور يتكهن بعودتهما لبعضهما مجددا.