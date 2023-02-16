أنباء عن دخول الفنان السوري شادي زيدان بـغيبوبة

كشف الإعلامي السوري أحمد الدرع عن تفاصيل جديدة بشأن الوضع الصحي لمواطنه الفنان شادي زيدان.

وأكد أن حالة الفنان زيدان، لا تزال حرجة، بعد إصابته بجلطة دماغية أدت إلى نزيف داخلي وتسببت بنقله إلى العناية المركزة في المستشفى.

ونقل الإعلامي الدرع عن "مقربين"، بحسب تعبيره، أن الفنان شادي زيدان دخل في غيبوبة "كوما"، مناشدًا الجميع بالدعاء له.