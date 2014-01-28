صور.. "خواتم" في عرض أول على قناة المسلسلات (ألفا)

إرم – دمشق
بدأت قناة المسلسلات العربية "ألفا"، إحدى قنوات (OSN) المشفّرة، الأحد، عرض الحلقة الأولى من المسلسل السوري "خواتم"، والذي تقرر عرضه كل يوم أحد في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دمشق. وذلك بعد شهر من انتهاء تصويره.
"خواتم" مسلسل من 33 حلقة، كتبت نصه الكاتبة ديانا الأحمر، ومن إخراج ناجي طعمي، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ناجح تجري خلفه النساء من أجل نظرة إعجاب، إلا أنه مشهور بالفتك بأعدائه بذكائه ودهائه، ويقوم بذلك عبر شبكة مكونة من خمس نساء يأتمرن بأمره، ورغم أنه يمتلكهن كخواتم بأصابعه، ينمو الصراع الأشرس بين قوة الرجولة وسلطة الأنوثة.
وهو من إنتاج شركة "غولن لاين للإنتاج والتوزيع الفني"، ومن بطولة كاريس بشّار، وعبد المنعم عمايري، وكندة حنّا، وميلاد يوسف، ومرح جبر، وجيني إسبر، وندين تحسين بيك، ومديحة كنيفاتي، ولينا دياب، وميرنا شلفون، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.
وكانت الممثلة كندة حنّا، وهي زوجة مخرج العمل (طعمي)، قد عرضت الأحد، على صفحاتها في موقع "الفيس بوك" صوراً أولية لشارة المسلسل، الذي وسيكون عرضه على شاشات المحطات العربية "غير المشفرة" في الموسم الرمضاني المقبل.
حصلت شركة "غولن لاين" على جائزة ذهبية وذلك في حفل ختام مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون والذي أقيم في الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن شركة "غولن لاين" تحضر حالياً لإنتاج مسلسلين آخرين أحدهما بيئي شامي تحت مسمى "الغربال", والعمل الآخر سيكون من النوع الاجتماعي، وسيحمل اسم "الشعلان"ـ بالإضافة إلى إنتاجها للمسلسل الاجتماعي "صرخة روح" بجزئه الثاني المكون من 60 حلقة .