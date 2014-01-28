صور.. "خواتم" في عرض أول على قناة المسلسلات (ألفا)

إرم – دمشق

بدأت قناة المسلسلات العربية "ألفا"، إحدى قنوات (OSN) المشفّرة، الأحد، عرض الحلقة الأولى من المسلسل السوري "خواتم"، والذي تقرر عرضه كل يوم أحد في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دمشق. وذلك بعد شهر من انتهاء تصويره.

"خواتم" مسلسل من 33 حلقة، كتبت نصه الكاتبة ديانا الأحمر، ومن إخراج ناجي طعمي، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ناجح تجري خلفه النساء من أجل نظرة إعجاب، إلا أنه مشهور بالفتك بأعدائه بذكائه ودهائه، ويقوم بذلك عبر شبكة مكونة من خمس نساء يأتمرن بأمره، ورغم أنه يمتلكهن كخواتم بأصابعه، ينمو الصراع الأشرس بين قوة الرجولة وسلطة الأنوثة.

وهو من إنتاج شركة "غولن لاين للإنتاج والتوزيع الفني"، ومن بطولة كاريس بشّار، وعبد المنعم عمايري، وكندة حنّا، وميلاد يوسف، ومرح جبر، وجيني إسبر، وندين تحسين بيك، ومديحة كنيفاتي، ولينا دياب، وميرنا شلفون، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.