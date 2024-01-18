وفاة مدونة "خسارة وزن" ثلاثينية تصدم متابعيها (صور)
شكّلت وفاة مدونة الإنستغرام البرازيلية "ميلا دي جيسوس" صدمة لمتابعيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 60 ألفا.
وأنشأت ميلا التي تبلغ 35 عاما صفحتها قبل 6 أعوام؛ لتوثيق رحلتها الطويلة مع خسارة الوزن، حيث كانت تعاني من السمنة المفرطة عام 2010، لكنها تمكنت من تغيير أسلوب حياتها باتباع نظام غذائي صحي، كما واظبت على ممارسة الرياضة.
وقالت مصادر مقربة من العائلة لصحيفة Perthnow، إن ميلا التي تعيش في الولايات المتحدة، توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
سبب الوفاة
وراح عدد من متابعي ميلا لتحليل سبب وفاتها، حيث قال بعضهم إن خسارة ميلا لنسبة كبيرة من وزنها عرضت حياتها وقلبها للخطر، فيما أشار آخرون إلى أن ميلا كشفت قبل أشهر قليلة عن إصابتها بمرض الصدفية المناعي الذي ترك آثارا مؤلمة على جسمها، وحينها شاركت فيديو لبقع حمراء على بطنها، قائلة: "إنها الصدفية.. منذ 3 أشهر وأنا أعاني من هذا الوضع".
وأضافت: "80% من جسمي ممزق بين الأطباء والأدوية والمراهم والتنفس بعمق".
من جانبه، عبر زوج ميلا عن صدمته لرحيلها، حيث قال عبر فيسبوك: "لست بخير، لقد فقدت زوجتي الجميلة وصديقتي المقربة التي أحبها كثيرا.. لا أعرف ماذا أقول".
وكانت ابنة ميلا "آنا كلارا" قد أعلنت رحيل والدتها بمنشور على صفحتها في 15 يناير الجاري، وتضمن المنشور صورة لميلا وتعليقا باللغة البرتغالية قالت فيه: "نشعر بحزن شديد لفقدان والدتنا الجميلة، ونشكركم جميعا على الدعاء والمواساة".
يذكر أن ميلا دي جيسوس احتفلت في سبتمبر 2023، بزواجها بصور ومقاطع فيديو من الحفل وبعده.