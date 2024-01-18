وفاة مدونة "خسارة وزن" ثلاثينية تصدم متابعيها (صور)

شكّلت وفاة مدونة الإنستغرام البرازيلية "ميلا دي جيسوس" صدمة لمتابعيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 60 ألفا.

وأنشأت ميلا التي تبلغ 35 عاما صفحتها قبل 6 أعوام؛ لتوثيق رحلتها الطويلة مع خسارة الوزن، حيث كانت تعاني من السمنة المفرطة عام 2010، لكنها تمكنت من تغيير أسلوب حياتها باتباع نظام غذائي صحي، كما واظبت على ممارسة الرياضة.

وقالت مصادر مقربة من العائلة لصحيفة Perthnow، إن ميلا التي تعيش في الولايات المتحدة، توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.