مطربة كندية تتهم دوللي شاهين وزوجها بالنصب

مشكلة حادة تواجه الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وزوجها المخرج باخوس علوان حيث أتهمتهما الفنانة الكندية لبنانية الاصل "نادينا"، -والتي اشتهرت بأغنية "فولا فولا" التي غنتها في طفولتها في الثمانينات- ، بالنصب والاحتيال عليها أثناء تصوير فيديو كليب يجمعهما.

نادينا أكدت أنها اتفقت مع باخوس علي المشاركة في الكليب بعنوان "Sabotage".

مقابل دفع مبلغ 10 آلاف دولار لكل منهما، وشدد باخوس عليها أن تدفع المبلغ نقدا.

وتابعت، خلال مقطع فيديو نشرته عبر موقعها الرسمي علي الفيس بوك ، بعد أن سلّمته المبلغ طلبت منه إيصال لكنه وعدها بمنحها الإيصال بعد عودته إلى مكتبه.

وقالت "صوّرنا الكليب في 27 نوفمبر، ثم بدأت تتفاقم المشكلات عندما اختفى المنتج المنفذ ".

وطالب طاقم العمل برواتبهم، إضافة إلى مماطلة باخوس في عدم تسليم الإيصال لها نادينا وأكملت نادينا "في الأول من ديسمبر فوجئت بإيميل من باخوس علوان يطلب التنازل عن الأغنية التي وضعت لها ألحانها وكلماتها مع أصدقائي كريستي وأمينة وعندما واجهت دوللي شاهين وطلبت التنازل عن الأغنية أو أعطائي الايصال، قالت لي: أنا دوللي شاهين وأعمل اللي عايزاه وممكن أجيب شاهد يقول إن أنا اللي كتبتها مقابل الأموال.. في مصر بيعملوا كدة"، فاستنكرت نادينا الأمر وقالت "يعني شاهد زور"، وعلمت في النهاية .علمت في أن الفيديو كليب تم إنتاجه بأموالي فقط دون التطرق لأموال دوللي شاهين زوجت.