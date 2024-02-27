محكمة مصرية تبت في قضية سرقة مجوهرات ميرهان حسين

قررت محكمة الجنح بمصر، اليوم الثلاثاء، حجز الحكم في قضية سرقة مجوهرات الفنانة المصرية ميرهان حسين إلى جلسة 29 فبراير المقبل.

وبدأت أحداث القضية حينما تلقت الشرطة بلاغا من والد الفنانة ميرهان حسين، بتعرض شقة ابنته بمنطقة المقطم للسرقة، لتنتقل قوة أمنية إلى الموقع وبفحص الكاميرات تبين أن عمالا كانوا يعملون بالشقة هم من قاموا بالسرقة، وبإعداد الأكمنة تم القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال والد الفنانة ميرهان حسين في بلاغه: "أنا اكتشفت سرقة المشغولات الذهبية من داخل الشقة خاصتي، ولكن الناس دي شغالة عندي من حوالي 10 أيام بالقطعة رقم 7175 بالمقطم".

وأشار إلى أن العمال الذين طلب منهم الحضور هم من سرقوا مشغولات ذهبية من داخل الشقة، وهي عبارة عن 4 ساعات يد ذهبية وفضية اللون، و2 قلادة ذهبية بإحداهما عملة، و2 أسوارة ذهبية اللون، وقلادة كبيرة الحجم ذهبية اللون وبداخلها الثانية، و8 خواتم ذهبية وفضية اللون، وزوج أقراط ذهبية اللون، وحقيبة قماشية بداخلها بعض المتعلقات الشخصية ومستحضرات التجميل".

وأقر المتهمان بسرقة متعلقات الفنانة أثناء عملهما بالشقة وأنهما أخفيا المسروقات لدى صديق يدعى محمود من القرية نفسها.

وأرشد أحد المتهمين عن مكان إخفاء المسروقات، وتم تحرير محضر وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.