ياسر العظمة يحتفي ببشار إسماعيل في الحلقة الأولى من "أسرة مرايا"
اختار الفنان السوري ياسر العظمة مواطنه الفنان بشار إسماعيل في أولى حلقات "أسرة مرايا"، والتي يرصد من خلالها ذكرياته في السلسلة الكوميدية الشهيرة.
واعتبر العظمة أن بشار إسماعيل كان أحد مزايا مسلسل "مرايا"، ووصفه بخفيف الظل، وأنه لا يستطيع أن يوفيه حقه من المديح.
بدوره، تحدث بشار إسماعيل عن بدايته مع العظمة و"مرايا"، مبينا أن أول مرة يتعرف على ياسر العظمة كفنان كان في عمل فني له يدعى "الشاطر والمشطور"، لافتا إلى أنه منذ ذلك الوقت وهو يحلم بلقائه.
وأضاف أنه في أحد الأيام التقاه مصادفة في أحد شوارع حلب، وظل سعيدا مدة شهر على الأقل بسبب هذه الصدفة، وبعد سنوات من ذلك كان أول عمل يجمعهما معًا.
ونفى أن يكون واحدا من مؤسسي "مرايا"، مشددا على أن ياسر العظمة هو المؤسس الوحيد لـ"مرايا" وصاحب فكرتها.
ووصف بشار إسماعيل العمل مع ياسر العظمة في "مرايا" أنه أشبه بـ"نزهة"، مبينا أنه لم يكن يأبه بأنه يعمل أو بالأجر الذي يتلقاه، بقدر ما كان يعتبر أن مجرد تواجده مع ياسر العظمة "نزهة بحد ذاتها".
واعتبر أن أفضل الأعمال التي قدمها كان من خلال الأدوار التي شارك بها في "مرايا"، معلقا: "كان مشوار من أرقى وأحلى المشاوير اللي عملتا بحياتي".
واختتم بشار إسماعيل كلامه بالقول إن ياسر العظمة بمثابة "أخ وصديق وأستاذ له"، متمنيا لو كان بالإمكان أن يشاركه في عمل مجددا، لكنه قال مستدركا: "كتير بتمنى نرجع نشتغل مع بعض رغم إني بعتقد إنو وصلنا للحد اللي توقف فيه كل شي".