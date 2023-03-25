ياسر العظمة يحتفي ببشار إسماعيل في الحلقة الأولى من "أسرة مرايا"

اختار الفنان السوري ياسر العظمة مواطنه الفنان بشار إسماعيل في أولى حلقات "أسرة مرايا"، والتي يرصد من خلالها ذكرياته في السلسلة الكوميدية الشهيرة.

واعتبر العظمة أن بشار إسماعيل كان أحد مزايا مسلسل "مرايا"، ووصفه بخفيف الظل، وأنه لا يستطيع أن يوفيه حقه من المديح.

بدوره، تحدث بشار إسماعيل عن بدايته مع العظمة و"مرايا"، مبينا أن أول مرة يتعرف على ياسر العظمة كفنان كان في عمل فني له يدعى "الشاطر والمشطور"، لافتا إلى أنه منذ ذلك الوقت وهو يحلم بلقائه.

وأضاف أنه في أحد الأيام التقاه مصادفة في أحد شوارع حلب، وظل سعيدا مدة شهر على الأقل بسبب هذه الصدفة، وبعد سنوات من ذلك كان أول عمل يجمعهما معًا.