"أسرار الماسونية المفقودة" في كتاب يصدر بدمشق

دمشق - صدر في دمشق، كتاب "النشأة الدموية .. الأسرار المفقودة للماسونية" لمؤلفه المؤرخ البريطاني "جون. ج. رونسون"، بتعليق وترجمة قام بها الباحث والمترجم السوري محمد الواكد.

ويعدّ الكتاب من أهم الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط في العام 2013، لما يكشفه من أسرار عن نشأة الماسونية الدموية، وكيف استخدمت – هذه الحركة - منذ قرون رموزها وطقوسها الغامضة في سرية تامة، وذلك قبل أن تكشف عن وجودها في لندن في عام 1717.

ويبين مؤلف الكتاب أنه "ما إن أصبحت الماسونية معروفة، حتى انتشرت في أنحاء العالم كافة، واستقطبت الملوك، والأباطرة، ورجال الدولة؛ لكي يقسموا يمينها المقدّس".

كما "استقطبت الثوريين العظماء؛ مثل جورج واشنطن، وسام هيوستن في أمريكا، وخواريز في المكسيك، وغاريبالدي في إيطاليا، وبوليفار في أميركا الجنوبية".

ويشير "رونسون" إلى أنّ الماسونية "مُنعت لقرون من قبل هتلر، وموسوليني، وآية الله الخميني".

طارحًا أسئلة عدة مثل: "من أين أتت هذه المنظمة القويّة؟ ما الذي كانت تفعله في تلك القرون السرية قبل أن تخرج من سريتها إلى النور قبل أكثر من 270 سنة؟ ولماذا هذه الكراهية العمياء والهجوم الشرس الذي شنته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ضد الماسونية؟".

الكتاب أو – كما قال الناشر - "هذه الرواية البوليسية المدهشة تجيب عن تلك الأسئلة، وتُثبت أن فرسان الهيكل في بريطانيا، الذين فرّوا من اعتقال وتعذيب البابا والملك، قد شكّلوا جمعية سرّية ذات حماية متبادلة، أُطلق عليها - فيما بعد - اسم: "الماسونية".

ويقول المؤلف أنه "بناء على سنوات من البحث الدقيق، هذا الكتاب يحلّ آخر ما تبقّى من ألغاز الماسونيين - كلماتهم، ورموزهم، وألغازهم السرية التي فُقدت معانيها الحقيقية في العصور القديمة. مع خَلفية غنية تلقي الضوء على المعارك الدامية، وعلى الملوك الانتهازيين والباباوات الماكرين، وعلى التعذيب والاضطهاد الديني الذي مُورس في القرون الوسطى، نجد أن هذا الكتاب القيّم والمهمّ يجعلنا نلقي نظرة جديدة على تاريخ الأحداث التي أدّت إلى الإصلاح البروتستانتي.

والمؤلف "جون ج. روبنسون"، كاتب ومؤرخ ذو اهتمام خاص، في تاريخ بريطانيا، في العصور الوسطى، وفي الحروب الصليبية. وهو يترأس أمانة أسرية مُكرَّسة للبحث التاريخي والنشر. كما أنه عضو في أكاديمية العصور الوسطى الأمريكية، وفي منظمة المؤرّخين الأمريكية، وعضو في اتحاد المراقبين الملكي في لندن.