مديرة أعمال ميريام فارس: "أغنية المونديال فكرة ميريام"

كشفت مديرة أعمال الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن فكرة المقطع العربي في كأس العالم كان فكرتها.

وتتواجد الفنانة اللبنانية حاليا في قطر، استعدادا لكأس العالم بعد أن وقع عليها الاختيار وعلى الفنانين مالوما ونيكي ميناج لغناء أغنية العد التنازلي الرسمي، غدا الجمعة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن طرح الأغنية بعنوان "توكا تاكا"، والتي تجمع الفنانين الثلاثة، بدعوى توحيد الثقافات المتنوعة بأغنية جماهيرية.

وأوضحت رولا فارس، وفق موقع "بصراحة"، أن ميريام تستعد لتفتتح كأس العالم بعدها مع مالوما، للمشجعين الحاضرين يوم السبت، والذي سيقام بالتوازي مع مباريات كأس العالم في قطر.

وتابعت أن الثنائي سيقدم أغنية "توكا تاكا" لأول مرة على المسرح، وبعدها ستُكمل ميريام المشاركة في أكبر عرض سيشهده العالم العربي والمنطقة لأول مرّة من خلال 50 راقصًا و50 عازفًا، إضافة إلى 20 شخصًا على الأقل متخصصين بالتقنيات ليأتي الحدث على مستوى عالمي.

وأكدت رولا أن ميريام فارس هي من قامت بتلحين وتوزيع المقطع العربي من أغنية "توكا تاكا"، الذي هو في الأساس فكرتها، وفق قولها.

وعلقت: "عندما استمع مالوما للتوزيع العربي الذي وقعته ميريام أصر أن يغني المقطع الخاص به على التوزيع الشرقي فرحّبت ميريام بالفكرة".

وقالت رولا فارس إن كلمات الأغنية حملت توقيعها، لافتة إلى أن الأغنية استغرقت 5 أشهر من العمل الجاد ليتم تنفيذها، أما الفيديو كليب فقد تم تصويره في لوس أنجلوس على مدار ثلاثة أيام، حيث وضعت ميريام التصميم الخاص بالرقصة التي ستؤديها في الكليب، إضافة إلى لوحات الراقصين معها.

انتقادات طالت الأغنية

لم يلق المقطع الدعائي من الأغنية المعنية لميريام فارس رضا شريحة واسعة من الجمهور العربي، إذ استنكروا مستوى الأغنية التي أكدوا أنها "أقل بكثير من مستوى المونديال".

كما انتقد متابعون تصميم الرقصة والفستان كذلك، معتبرين أنه لا يمثل شيئا من الثقافة العربية، التي من المفترض أن تكون حاضرة بقوة في افتتاح كأس العالم.