مكسيم خليل: خنت زوجتي الفنانة يارا وخانتني

النجم السوري مكسيم خليل يقول إنه بعد فترة من زواجه من الفنانة يارا وجد صعوبة في تحمل المسؤولية ولم يكن أمامه سوى الانفصال.

أعترف النجم السوري، مكسيم خليل بخيانته لزوجته الأولى، الفنانة يارا خليل، وذلك قبل قيامها بخيانته له هي أيضاً، مرجعاً السبب لزواجهما في سن صغيرة.

وأضاف مكسيم في حواره مع برنامج "الخزنة" على قناة دبي الفضائية أنه بعد فترة من زواجه من يارا وجد صعوبة في تحمل المسؤولية، فلم يكن أمامه سوى الانفصال، مؤكداً أنه ليس نادماً على هذة الزيجة.

وأكد النجم السوري أن إبنه هاني هو أفضل ما في هذة التجربة، منبهاً إلى أن علاقة الرجل والمرأة لابد أن تكون في إطار الزواج، مؤكداً أن انجاب الأطفال يحافظ على هذه العلاقة.