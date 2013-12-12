مجدي كامل يدخل عالم الكوميديا مع "أبوالعريف"

يواصل الفنان مجدي كامل، تصوير مشاهد فيلمه الجديد "أبو العريف"، تأليف طه العدوي وإخراج نهاد شلبي ويشاركه البطولة نهال عنبر وعايدة رياض وعبدالله مشرف وماهر عصام وإيناس النجار .

وقال مجدي كامل : أعتز بتجربتي مع المخرج نهاد شلبي، في أول تجربة إخراج له في مصر، حيث يعيش في أمريكا منذ سنوات طويلة، كما أنني تحمست لهذه التجربة بسبب غيابي عن السينما منذ 6 سنوات، وأشعر بأنها "وحشتني"، فالعمل في الدراما التليفزيونية لا يعوض الفنان عن الشاشة الفضية، فضلا عن أنني أظهر في الفيلم بشكل جديد ومختلف عن أدواري السابقة .

وأضاف : الفيلم يدور في إطار كوميدي، وأجسد من خلاله شخصية شاب من الريف، تضطره الظروف إلى السفر للقاهرة ويصطدم بالحياة هناك، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية، وأغلب مشاهد الفيلم يتم تصويرها خارجيا في مدينة 6 أكتوبر، ومنطقة المقطم وأحد الفيللات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، فيما سيتم تصوير المشاهد الداخلية بمدينة الإنتاج الإعلامي.