صورة مسربة للنجم بول ووكر بعد حادث وفاته

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صورة مسربة تظهر الآثار الكبيرة التي خلفها الحادث على وجه النجم السينمائي بول ووكر والتي تسببت في وفاته منذ أيام في بلاده.