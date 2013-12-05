صورة مسربة للنجم بول ووكر بعد حادث وفاته

نشرت صورة مسربة على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر آثار الحادث الذي تعرض له النجم السينمائي والذي تسبب في وفاته على الفور.
وتظهر الصورة التشققات في وجه النجم الاميركي وهو ما يشير إلى ضخامة الحادث الذي تعرض له.
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صورة مسربة تظهر الآثار الكبيرة التي خلفها الحادث على وجه النجم السينمائي بول ووكر والتي تسببت في وفاته منذ أيام في بلاده.
المصدر: إرم – (خاص)
نشرت صورة مسربة على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر آثار الحادث الذي تعرض له النجم السينمائي والذي تسبب في وفاته على الفور.
وتظهر الصورة التشققات في وجه النجم الاميركي وهو ما يشير إلى ضخامة الحادث الذي تعرض له.