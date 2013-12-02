بيونسيه تتصدر قائمة الكلمات الأكثر بحثا في 2013

تصدرت المغنية الأمريكية "بيونسيه"، قائمة أكثر الكلمات التي يبحث عنها مستخدمو الإنترنت في 2013، وهي بهذا تنتزع اللقب من النجمة العالمية كيم كارداشيان، التي فازت بهذا اللقب العام الماضي، وذلك وفقا لما أعلنه محرك البحث "بينج".

واستمرت سيطرة النساء على المراكز الخمسة الأولى في القائمة، التي ضمّت أسماء المغنيات ريانا وتيلور سويفت ومادونافي باقي المراكز.

وجاء أوباما فى المرتبة العاشرة بعد قائمة من مشاهير عالم الغناء والفن، ليكون السياسي الوحيد في أول عشرة أسماء بالقائمة، وهو الأمر الذي يمثل تقدمًا كبيرًا له بعد أن حلّ في المركز 46 العام الماضي.