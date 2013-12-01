"كرامة لأفلام حقوق الإنسان" ينطلق في الأردن وفلسطين

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنطلق فعاليات مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في دورته الرابعة في الأردن خلال الفترة من 5 - 10 من كانون أول/ديسمبر 2013، والأولى في فلسطين في الفترة من 14- 19 كانون أول/ديسيمبر2013.

حيث أعلن منظموه عن أن عروضه في الأردن ستقدّم في المركز الثقافي الملكي والمعهد الفرنسي في عمّان، إضافة إلى انطلاق برنامج "كرامة محافظات" الذي سيعرض عددا من الأفلام المختارة في إربد، والرمثا، وعجلون، وأم قيس، وجرش، والأغوار الشمالية، والكرك، ومخيم إربد. بينما سيتواصل مع جمهور فلسطين لأوّل مرّة في رام الله، وغزة، والقدس الشرقيّة، ونابلس.

نشاطات المهرجان تشمل عرض أكثر من 60 فيلماً روائيا ووثائقيا، اختيرت من بين 600 مادة تنافست على المشاركة من 70 دولة، وهي من أهم الأفلام العربية والدولية التي تم إنتاجها مؤخراً، وتتمركز حول قضايا حقوق المرأة، والحقوق السياسية الاجتماعية، وحقّ المعرفة، وحقوق اللاجئين العرب في الغرب، وحقوق الأطفال الأساسية، وحقّ التعلّم، والتغيرات بعد الثورات العربية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتوق إلى العدالة الاجتماعية.

وسيفتتح المهرجان بـ"هرج ومرج" الذي حاز ذهبية مهرجان وهران السينمائي في الجزائر كأفضل فيلم روائي لعام 2013، بحضور مخرجته نادين خان وبطل الفيلم الفنان محمد فرج، في حين سيختتم بفيلم "69 ميدان المساحة"، بحضور بطله الفنان خالد أبو النجا، ومخرجته آيتن أمين.

مهرجان كرامة 2013،يحمل مفاجآت عديدة، إذ تمكّن من إنتاج أربعة افلام داخل محترف كرامة للفيلم، سيعرض اثنين منهما في هذه الدورة; فيلم رسوم متحركة وفيلم وثائقي طويل. كما سيكون هناك وقفة مع الشبكة العربية لأفلام حقوق الانسان التي أسسها مهرجان كرامة في دورته الثانية العام 2011.

يشار إلى وجود أنشطة موازية للمهرجان منها، فعالية موسيقية تحت مسمى "MuziKarama" ستقدمها الفرقة الجزائرية ديموكارتواز، وتعالج مواضيع حقوقية ونقدية باستخدام موسيقى الراي.

كما يستضيف الفنان عماد حجاج، تحت عنوان "ضمير الفن"، ليعرض مجموعة مميزة من أعماله الفنية الكاريكاتيرية الناقدة لانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى تنظيم ندوة حوارية تحت عنوان: "الإعلام والإعلام البديل وحقوق الإنسان: الدعاية في أوقات الحرب" بمشاركة محاضرين دوليين ومحليين وناشطين في هذا المجال.