ديمة الجندي: "تم إقصائي عن المشاركة في أعمال سورية"

أكدت الفنانة السورية ديمة الجندي أنه تم استبعادها من المشاركة في أعمال درامية، مشددة على أنها "تجهل سبب ذلك".

وقالت في تصريحات لمنصة "بوسطة دراما" أن "التفكير في سبب إقصائها يزعجها"، لافتة إلى أن "المنتجين ربما خمنوا سلفا أنها لا تريد العمل في سوريا، حتى دون التواصل معها أو تقديم أي عروض عمل لها".

وعلقت قائلة: "هاد الشي سهل بالنسبة إلن بسبب وجود ممثلات كتار".

وأضافت أن "لا مبرر لشركات الإنتاج بشأن عدم استدعائها، خاصة أن لديهم المقدرة على دفع رحلة الطيران"، وتابعت: "أنا صح مقيمة برا البلد بس شركات الإنتاج مو عاجزة عن دفع رحلة الطيارة لأنن عم يدفعوا كتير وقليل، رغم أني رح كون مقيمة ببيت أهلي".

ولفتت الجندي إلى أن الممثل لا يجيد سوى مهنته لكسب المال والعيش، مشددة على أنه "لا مشكلة لديها في التعامل مع الجانب المادي، وما يهمها حقا هو قيمة النص".

ونفت الفنانة السورية وجود أي خلافات ومشكلات لها في الوسط الفني، مبينة أنها "دائما ما تترك في أثرها بصمة جميلة في أي موقع تصوير، ولم تختلف يوما مع أي أحد".