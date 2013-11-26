فصلية المسرح الإماراتية:أبو الفنون وسياق ما بعد الاستعمار

الشارقة ـ خصصت مجلة المسرح التي تصدرها عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة ملف عددها الجديد [مزدوج: يوليو / نوفمبر 2013] لموضوع "المسرح العربي وسياق ما بعد الاستعمار" وكتب رئيس تحرير المجلة التي تصدر بصفة فصلية أحمد بورحيمة في افتتاحية العدد أن الملف يمثل "محاولة لقراءة وفحص واستذكار لحظة ثقافية واجتماعية وسياسيّة في غاية الاهمية عرفها تاريخ المسرح العربي ولكن وقائعها وظروفها وتحولاتها ربما لم تقارب بالكفاية اللازمة من قبل النقاد والباحثين المهتمين بالتجربة المسرحية العربية".

وتوقفت ميسون علي في مستهل الملف عبر مقالتها المعنونة "المسرح، ما بعد الكولونيالية، وأوهام الهوية.." عند الحراك المسرحي الذي طبع النصف الثاني من القرن العشرين في مصر وسوريا والجزائر وسواها، مبرزة المحاولات التي بذلت لطبع المسرح بهوية عربية، فيما قدم حسن المنيعي صورة المسرح العربي بين زمنين "الاستعمار وما بعده"، مبيناً التغييرات التي طرأت على شكله ومضمونه، أما هشام الهاشمي فكتب في مقالته "المسرح وسياق ما بعد الاستعمار: حدود ومحددات" عن الجهود النظرية المتعلقة بدارسات ما بعد الاستعمار والتي عرفها المشهد المسرحي العربي في أوقات مختلفة، وتحت عنوان "المسرح العراقي وردود الفعل ازاء الكولونيالية.." تناول عواد علي عدداً من العروض المسرحية العراقية الجديدة قارئاً طريقتها الجمالية والفكرية في مغالبة الاحتلال الامريكي، ومن جانبه كتب عبد الرحمن بن زيدان تحت عنوان "المسرح العربي وما بعد الكولونيالية.. الغرابة المقلقة" عن التأثيرات التي أحدثها الحراك النقدي لمرحلة ما بعد الاستعمار في المشهد المسرحي العربي.