كاتبة سعوديّة تحمي الأطفال من التحرش الجنسي

الرياض- وجهت الكاتبة السعودية عائشة عادل صرخة للأطفال وذويهم للوقاية من التحرش الجنسي بعنوان:"لا تسمح لهم".

ووجهت التربوية عائشة نداءها من خلال كتاب نشرته مؤخراً حمل العنوان المذكور، ودعِّم بعنوان فرعي يقول "كيف تحمي نفسك من التحرش" والكتاب دليل إرشادي لوقاية الأطفال من التحرش من سن 5 إلى 18.

يأتي ذلك كرديف للحملات المكثفة التي تشهدها المملكة العربية السعودية لمحاربة التحرش الجنسي بالأطفال الذي بات ظاهرة تستحق الوقوف على أسبابها للحدّ منها.

وأدى انتشار الظاهرة إلى ارتفاع نسبة الأطفال المتعرضين للتحرش ومطالبات بإصدار الجهات المعنية لقوانين صارمة؛ إلى صدور قانون الحماية من الإيذاء الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في 26 آب/أغسطس الماضي، وتكوَّن من 17 بنداً كلها تدعم الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء لتوفير الحماية لهم من جميع أشكال الإيذاء.

ولكن القانون يثير اعتراضات وانتقادات من قبل مختصين يرون أن:"وجود قانون لحماية الطفل وقانون آخر للحماية من العنف والإيذاء، لا يحدّ من الظاهرة في ظل غياب قانون يجرم التحرش الجنسي بشكل مباشر".

ودعمت الكاتبة عائشة كتابها برسوم كاريكاتورية ووقـع الكتاب في 60 صفحة، ناقشت من خلالها ماهية وأمراض المتحرشين بالأطفال وكيف نتعرف عليهم.

كما حذرت عائشة من أن المتحرش جنسياً قد يكون قريباً من العائلة؛ كالعم او الخال أو الأخ.

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألقت القبض، الأحد، على شيخ دين يبلغ من العمر 27 عاماً اعتاد اغتصاب فتى سعودي داخل المسجد، في السكن الخاص بالشيخ في أحد أحياء جدة غرب السعودية.