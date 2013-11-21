رئيس الرقابة: وافقت على إحالة فيلم "أسرار عائلية" للجنة التظلمات

أكد الدكتور أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أن هاني فوزي مخرج فيلم "أسرار عائلية" تقدم بطلب بتحويل فيلمه الذي يتناول قضية الشذوذ الجنسي إلى لجنة التظلمات بالمجلس الأعلى للثقافة، بعد أن قررت الرقابة حذف بعض مشاهده، موضحاً أنه سيتم تلبية هذا الطلب.

وقال عواض: "هناك معلومة خاطئة يرددها البعض بأن الرقابة طلبت حذف 13 مشهد، ولكن الحقيقة أننا لم نطلب سوى حذف مشهدين فقط، ولكن الرقم 13 يتعلق بألفاظ موجودة في الفيلم، وفي تقديري أنه لا يليق أن تخرج على الشاشة، والمخرج يرغب في الإحالة إلى لجنة التظلمات وسنلبي له طلبه".