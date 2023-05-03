الفنانة أصالة تحذف إعلانا عن إحيائها حفلا بـ"متحف الحضارات" بعد نفيه ذلك

حذفت الفنانة السورية أصالة تغريدة سابقة لها عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" تعلن من خلالها عن حفلها المنتظر في العاصمة القاهرة خلال اليومين القادمين في ربوع "متحف الحضارات" (المتحف القومي للحضارة المصرية).

وجاء حذف التغريدة فيما يبدو بعد نفي المتحف القومي للحضارة المصرية في بيان له، إقامة أصالة حفلا في ربوعه، مشددا على أن حفل الفنانة السورية سيكون في بحيرة القاهرة "عين الصيرة" الملاصقة له، والتي لا تخضع لسلطته بأي شكل من الأشكال.

وطالبت إدارة المتحف عبر حسابها في "فيسبوك" عدم الزج باسمه بأي خبر متعلق بهذا الحدث، سواء من قبل المنظمين أو أي شخص آخر.

وجاء في المنشور: "تنوّه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس، وإنّما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال".

وأضافت: "وتهيب إدارة المتحف بعدم الزج باسمه في أي خبر متعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى، وتشكر إدارة المتحف الجميع على التفهم وحسن التعاون".