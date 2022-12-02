فهد رده الحارثي: "فيروس جديد أدخلني العناية المركزة"

وكان الكاتب السعودي تعرض قبل نحو 3 أسابيع لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وفهد رده الحارثي كتب وأخرج العديد من المسرحيات المحلية، ومن مسرحياته "تنصيص" العام 2018.

وفاز الحارثي عن مسرحيته "بعيدا عن السيطرة" بجائزة أفضل نص في مهرجان الجنادرية، وبجائزة أفضل نص، وجائزة أفضل عرض في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي العام 2017.

كما حصل فهد رده الحارثي على عدد من التكريمات المحلية والعربية، فيما قام نادي الطائف الأدبي بإصدار أعماله المسرحية الكاملة.