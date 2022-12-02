فهد رده الحارثي: "فيروس جديد أدخلني العناية المركزة"
طمأن الكاتب والمخرج السعودي فهد رده الحارثي، في تغريدة، متابعيه على صحته بعد استقرار وضعه الصحي وتجاوزه مرحلة الخطر.
وقدم الحارثي في تغريدته على "تويتر" شكره لكل من دعموه طوال فترة مرضه، وتواصلوا معه للاطمئنان.
وأوضح أن ما أصابه في البداية هو حمى شديدة تم الاشتباه بها لاحقا على أنها أعراض "كورونا"، ليتبين لاحقا أنه فيروس جديد هاجم الرئة، ما أدخله في غيبوبة.
وأكد فهد رده أنه عاش "غيبوبة" مدة أسبوعين قبل أن "يهبه الله الحياة مجددا"، لافتا أنه وفق البروتوكول العلاجي لا يمكنه الرد بصوته، وذلك كونه قيد التأهيل الطبي لاستعادة الوظائف الحيوية.
وتفاعل العديد من الإعلاميين والفنانين مع تغريدة الكاتب المسرحي، متمنين له الشفاء.
وكان الكاتب السعودي تعرض قبل نحو 3 أسابيع لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.
وفهد رده الحارثي كتب وأخرج العديد من المسرحيات المحلية، ومن مسرحياته "تنصيص" العام 2018.
وفاز الحارثي عن مسرحيته "بعيدا عن السيطرة" بجائزة أفضل نص في مهرجان الجنادرية، وبجائزة أفضل نص، وجائزة أفضل عرض في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي العام 2017.
كما حصل فهد رده الحارثي على عدد من التكريمات المحلية والعربية، فيما قام نادي الطائف الأدبي بإصدار أعماله المسرحية الكاملة.