الإعلامي الكويتي أبوطلال الحمراني يتعرض لأزمة صحية

يذكر أن الإعلامي الكويتي أبوطلال الحمراني عرف شهرة واسعة من خلال برنامجه عبر قناته في يوتيوب "سوالف طريق"، الذي يقدم من خلاله قصص الجرائم.

ويتابع الحمراني على يوتيوب أكثر من 2 مليون ونصف مليون متابع، بينما يصل عدد متابعيه على "انستغرام" إلى مليون متابع، وأكثر من 800 ألف متابع عبر "تويتر".