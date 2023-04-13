الإعلامي الكويتي أبوطلال الحمراني يتعرض لأزمة صحية
أفاد الإعلامي الكويتي نايف الشمري بأن مواطنه الإعلامي أبوطلال الحمراني أصيب بوعكة صحية ألزمته الفراش، وفق تعبيره.
وقال في معرض فيديو بثه عبر حسابه في "انستغرام" إن أبوطلال الحمراني أصيب بوعكة صحية، لم يكشف عن تفاصيلها، مناشدا الدعاء له بالشفاء العاجل.
ونشر الحمراني، أمس الخميس، عبر حساباته في مواقع التواصل، آية مقتبسة من القرآن الكريم، يكشف من خلالها عن معاناته الصحية، إذ جاء فيها: "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".
يذكر أن الإعلامي الكويتي أبوطلال الحمراني عرف شهرة واسعة من خلال برنامجه عبر قناته في يوتيوب "سوالف طريق"، الذي يقدم من خلاله قصص الجرائم.
ويتابع الحمراني على يوتيوب أكثر من 2 مليون ونصف مليون متابع، بينما يصل عدد متابعيه على "انستغرام" إلى مليون متابع، وأكثر من 800 ألف متابع عبر "تويتر".