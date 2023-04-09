الفنانة نور عرقسوسي تنعى والدها بكلمات مؤثرة
نعت الفنانة السورية نور عرقسوسي بكلمات مؤثرة والدها فائق عرقسوسي الذي توفي اليوم الأحد؛ بعد صراع مع المرض.
وكتبت نور عبر صفحتها على فيسبوك: "اجتمعوا الحبايب ... شكرا لأنكون عرفتوا بعض وحبيتوا بعض وجبتولي أغلى إخوة بهالدنيا .. الحمد لله على كل شي".
وأضافت: "أبي وصديقي وأخي ورفيقي بهالحياة في ذمة الله.. يا ريت كل البنات عندهون أب متلك.. يا ريت كل البنات أبوهن كان فايق عرقسوسي..".
وكانت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق قد أعلنت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، نبأ الوفاة.
وجاء في المنشور: "فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي، ونوافيكم لاحقًا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن الفنان الراحل من أبرز الوجوه الفنية في الوطن العربي، وشارك في العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا لافتًا.