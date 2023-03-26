نورث ويست ابنة كيم كارداشيان تقتحم عالم الأعمال

تتحضر نورث ويست، ابنة مشهورة برامج الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، لدخول عالم الأعمال من خلال 4 علامات تجارية.

وتتضمن العلامة التجارية الأولى لنورث، البالغة من العمر 9 أعوام، خط العناية بالبشرة والذي يحتوي على عدد من المنتجات مثل كريمات وزيوت الوجه وجل الاستحمام، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل.

وتركز العلامة التجارية الثانية، على الألعاب والتي تتكون من ألعاب شخصيات كرتونية ودمى وأكسسوارات وألعاب الرسم وألعاب الرضع والاستحمام وغيرها.