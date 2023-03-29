ناصر القصبي.. شيخ مغرور يحارب السعودة بـ"طاش"

وبدلًا من الاهتمام بالسعودة في شركاته، يظهر الشيخ عدنان وهو يحاول أكثر التباهي بنفسه من خلال ادعاءاته الوطنية الوهمية، إذ يظهر في الحلقة كشخصية لا تكترث برفع نسبة التوطين، حيث لا تتجاوز في شركته الـ5%.

وتبدو شخصية الشيخ عدنان في "طاش العودة"، شخصية تافهة وسطحية وتحاول جهدها أن تبدو بمكانة اجتماعية عالية أمام الآخرين، لكنها لا تعرف أصول ذلك.