ناصر القصبي.. شيخ مغرور يحارب السعودة بـ"طاش"
تعرَّضت الحلقة السادسة من المسلسل الكوميدي السعودي الشهير "طاش العودة"، لقضية توطين الوظائف في المملكة "السعودة".
ورصدت الحلقة أداء ناصر القصبي دور رجل أعمال يكنى بـ"الشيخ عدنان"، يروج لنفسه بادعائه دائمًا اهتمامه بالسعودية وتوظيف أبناء بلده، محاولًا التباهي بوطنية مزيفة من خلال هذا الملف.
وبدلًا من الاهتمام بالسعودة في شركاته، يظهر الشيخ عدنان وهو يحاول أكثر التباهي بنفسه من خلال ادعاءاته الوطنية الوهمية، إذ يظهر في الحلقة كشخصية لا تكترث برفع نسبة التوطين، حيث لا تتجاوز في شركته الـ5%.
وتبدو شخصية الشيخ عدنان في "طاش العودة"، شخصية تافهة وسطحية وتحاول جهدها أن تبدو بمكانة اجتماعية عالية أمام الآخرين، لكنها لا تعرف أصول ذلك.