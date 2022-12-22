الشركة المنتجة لـ"تغيير جو": منة شلبي ستكون بطلة المسلسل رغم المحاكمة
أكدت شركة الصباح إخوان المنتجة لمسلسل "تغيير جو" أن الفنانة المصرية منة شلبي ستكون بطلة العمل، رغم إحالتها لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات.
وتصدر اسم الفنانة المصرية منة شلبي محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي وحيازة مخدرات، فيما أثيرت تساؤلات حول مسلسل "تغيير جو"، المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي، وتخوض به الموسم الرمضاني القادم 2023.
وأمرت النيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتم تحديد الخامس من شهر كانون الثاني/يناير المقبل لأولى جلسات المحاكمة.
وقالت نسرين الظواهري المتحدثة باسم شركة "صباح إخوان" المنتجة للمسلسل في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" إن المسلسل كما هو، وستقوم منة شلبي ببطولته ولن يتغير أي شيء"، على حد قولها.
وأضافت الظواهري أنه لا نية للشركة في الاستغناء أو فسخ التعاقد مع الفنانة المصرية، ولم تفكر الشركة في بديل لها، مشيرة إلى أن المسلسل سيتم البدء في تصويره في القريب العاجل.
وأمس الأربعاء أحالت النيابة العامة في مصر الممثلة منة شلبي للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل حقائب سفرها لدى عودتها من الخارج عبر ميناء القاهرة الجوي.
وقالت النيابة في بيان إن أمر الإحالة جاء "لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا".