الشركة المنتجة لـ"تغيير جو": منة شلبي ستكون بطلة المسلسل رغم المحاكمة

وأمرت النيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتم تحديد الخامس من شهر كانون الثاني/يناير المقبل لأولى جلسات المحاكمة.

وقالت نسرين الظواهري المتحدثة باسم شركة "صباح إخوان" المنتجة للمسلسل في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" إن المسلسل كما هو، وستقوم منة شلبي ببطولته ولن يتغير أي شيء"، على حد قولها.

وأضافت الظواهري أنه لا نية للشركة في الاستغناء أو فسخ التعاقد مع الفنانة المصرية، ولم تفكر الشركة في بديل لها، مشيرة إلى أن المسلسل سيتم البدء في تصويره في القريب العاجل.