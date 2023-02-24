الفنانة زهراء بن ميم تثير الجدل بحصولها على الجنسية العراقية

أثارت الفنانة التونسية زهراء بن ميم، الجدل بين متابعين، بعد إعلانها حصولها على الجنسية العراقية بعد نحو 4 سنوات من مطالبتها بها.

وأوضحت الفنانة "بن ميم" أن سبب حصولها على الجنسية العراقية يعود لكون والدتها عراقية الأصل، وكونها من مواليد العراق.

وقالت إن قانون الجنسية العراقية في الدستور العراقي سهل وأوضح فيما يخص الشخص الذي يكون أحد أبويه مولودا في العراق، أو مولودا في العراق ولا يمكن معرفة هوية والديه.

وكشفت في مقطع فيديو بثته تفاصيل حصولها على الجنسية وسبب تأخر منحها إياها، رغم أن والدتها عراقية، مبينة أن ذلك يعود لعدة ظروف وقعت بها، لافتة إلى أنها تقدمت بطلب للحصول على الجنسية في عام 2018.