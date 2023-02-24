الفنانة زهراء بن ميم تثير الجدل بحصولها على الجنسية العراقية
أثارت الفنانة التونسية زهراء بن ميم، الجدل بين متابعين، بعد إعلانها حصولها على الجنسية العراقية بعد نحو 4 سنوات من مطالبتها بها.
وأوضحت الفنانة "بن ميم" أن سبب حصولها على الجنسية العراقية يعود لكون والدتها عراقية الأصل، وكونها من مواليد العراق.
وقالت إن قانون الجنسية العراقية في الدستور العراقي سهل وأوضح فيما يخص الشخص الذي يكون أحد أبويه مولودا في العراق، أو مولودا في العراق ولا يمكن معرفة هوية والديه.
وكشفت في مقطع فيديو بثته تفاصيل حصولها على الجنسية وسبب تأخر منحها إياها، رغم أن والدتها عراقية، مبينة أن ذلك يعود لعدة ظروف وقعت بها، لافتة إلى أنها تقدمت بطلب للحصول على الجنسية في عام 2018.
لكن من شروط الحصول على الجنسية أن "تبصم" والدتها، التي كانت آنذاك في تونس ومن الصعب أن تحضر للعراق لظروف عائلية، ثم جاءت أزمة انتشار فيروس "كورونا" التي ساهمت في تأخير حصولها على الجنسية.
وأضافت أن والدتها تمكنت لاحقا من الحضور إلى العراق وإنهاء الإجراءات القانونية معها، لكن بعد أن أرادت تقديم ملف والدها، تعرضت للتأخير مجددا.
وتابعت الفنانة زهراء بن ميم أن والدها الراحل قدم العراق في عام 1979، حيث تعرف على والدتها وتزوج بها، وبعد منحه 5 إقامات متتالية تمكن من الحصول على الجنسية العراقية وفق الدستور.
وأشارت إلى أن والدها اضطر لاحقا لإسقاط الجنسية العراقية بعد أن طولب بإسقاط إحدى الجنسيتين، نظرا لكونه لا يملك أي أصول عراقية، وقد اختار إسقاط العراقية كونه تونسي الأصل، الأمر الذي ساهم في تأخير حصولها على الجنسية كذلك.
وأكدت زهراء بن ميم أنه وفقا للقانون العراقي والتونسي كذلك يحق لها تملك جنسيتين في ذات الوقت، طالما أن لديها أصولا في الجنسيتين.
وإثر ذلك، طالب متابعون أن يحصل فنانون فلسطينيون يعيشون في العراق منذ نحو نصف قرن وولدوا فيه، وأكدوا أنهم قدموا للعراق الكثير على الجنسية العراقية.
واستنكر عدد منهم عدم حصولهم على الجنسية رغم حملات سابقة طالبت بذلك، تكريما لهم.
فيما نوّه آخرون على أن قانون الجنسية العراقية لا يسمح بحصول الفلسطينيين تحديدا عليها، ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم، لافتين إلى أن هذا القانون كان بإجماع عربي ولا يخص العراق وحده.