بتجاعيد الوجه.. هيفاء وهبي تثير جدلاً في مهرجان كان (صور)
أثارت إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد تسابق الكثير من المصورين لالتقاط صور لها، قبل أن تدخل صالة السينما لحضور إطلاق فيلم "الكونت دي مونت كريستو" لمخرجيه ألكسندر دي لا باتيليير، وماثيو ديلابورت.
وأثنى كثير على إطلالتها بفستانها الأسود والزهري الذي ظهرت فيه كفراشة، خاصةً مع عقدة الظهر الكبيرة، وجوارب اليدين باللون الأسود اللامع، كما أثنوا على خياراتها بترك بشرتها على طبيعتها، فقط مع بعض مساحيق المكياج ذات الألوان الهادئة، وإسدال شعرها الطويل بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع ظهورها.
في الوقت ذاته هناك من ركَّز في تعليقاته على التجاعيد التي بانت على بشرتها في بعض الصور المقربة، وتساءلوا عن سببها، وهل حان الوقت لتبدو علامات العمر على وجه هذه الفنانة التي طالما غالبت الزمن وبدت طيلة مسيرتها أصغر من سنِّها بكثير.
لطالما تميزت وهبي بإطلالاتها المميزة، وكانت دائماً تثير الجدل من خلال أنوثتها وأناقتها في اختيار ملابسها التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، لكن هذه المرة هناك من اتهمها بأنها لبست في الدورات السابقة لمهرجان كان فستاناً مشابهاً، لذلك لم تستطع جذب الأنظار إليها كما في السابق.
أما من دافع عنها فقال "دائماً تتهمون هيفا وهبي بأنها تستخدم الفلاتر وبرامج تعديل الصور، أما الآن فهي تظهر لكم وجهها الحقيقي، فماذا تتوقعون من امرأة في خمسينياتها، ومع ذلك لها حضور خلاب وقوام جذاب وبالنسبة لي هي أجمل امرأة جذابة في العالم".
يذكر أن وهبي نشرت أخيراً أحدث أغنياتها بعنوان "يا نحلة" وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيه، وميكس وماستر سليمان دميان.