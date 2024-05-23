بتجاعيد الوجه.. هيفاء وهبي تثير جدلاً في مهرجان كان (صور)

أثارت إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد تسابق الكثير من المصورين لالتقاط صور لها، قبل أن تدخل صالة السينما لحضور إطلاق فيلم "الكونت دي مونت كريستو" لمخرجيه ألكسندر دي لا باتيليير، وماثيو ديلابورت.

وأثنى كثير على إطلالتها بفستانها الأسود والزهري الذي ظهرت فيه كفراشة، خاصةً مع عقدة الظهر الكبيرة، وجوارب اليدين باللون الأسود اللامع، كما أثنوا على خياراتها بترك بشرتها على طبيعتها، فقط مع بعض مساحيق المكياج ذات الألوان الهادئة، وإسدال شعرها الطويل بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع ظهورها.