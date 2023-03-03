النيابة المصرية تخلي سبيل طليق الفنانة آيتن عامر

قررت النيابة العامة في مصر، يوم الخميس، إخلاء سبيل مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، والذي ألقي القبض عليه على خلفية بلاغ قدمته آيتن ضده، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالسب.

وجاء إخلاء سبيل "عز العرب" بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه مصري (ما يعادل 32 دولارًا أمريكيًا).

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على "عز العرب" بعد التحفظ عليه من قبل أمن "الكمبوند" الذي تسكن فيه آيتن عامر، وذلك بعد استغاثة الأخيرة بهم.

وقالت آيتن في بلاغها، إن محمد عز العرب "حضر إلى منزلها وتعدى عليها وعلى والدتها (71 عاما) بالسب، قبل أن يأخذ طفليها آيتن ويوسف، ووضعهما في سيارته، وحاول الابتعاد بهما، قبل أن يوقفه أمن المجمع السكني الذي تقطن به".