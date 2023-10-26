"مايسترو" يجمع برادلي كوبر وكاري موليجان في قصة حب

يجمع فيلم "مايسترو" النجمين برادلي كوبر وكاري موليغان في قصة حب طويلة.

ونشرت "نتفلكس" مقطعا ترويجيا للفيلم الجديد، الذي أخرجه وألفه الممثل برادلي كوبر (48)، والذي يلعب فيه دور قائد الأوركسترا الراحل ليونارد بيرنشتاين. تلعب موليجان، 38 عامًا، دور زوجة برنشتاين فيليسيا مونتيليجري.

وتدور أحداث القصة الرومانسية عن برنشتاين كرجل أكبر سنًا، متذكرًا علاقته بمونتاليجري ونصيحتها حول كيفية التعامل مع موسيقاه.

ويروي الفيلم قصة الحب بين الزوجين، والتي استمرت من عام 1951 حتى وفاتها في عام 1978. ويصف الملخص الرسمي للفيلم بأنها "قصة حب جريئة تؤرخ لعلاقة مدى الحياة بين ليونارد برنشتاين وفيليسيا مونتيليجري كوهن بيرنشتاين".

وبجانب كوبر وموليجان، يقوم ببطولة الفيلم أيضا مات بومر، ومايا هوك، وسارة سيلفرمان، وجوش هاميلتون، وسكوت إليس، وجيديون جليك، وسام نيفولا، وأليكسا سوينتون، وميريام شور. يمثل الفيلم المشروع الثاني لكوبر ككاتب سيناريو ومخرج بعد فيلم A Star Is Born لعام 2018، والذي حصل على ثمانية ترشيحات في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية ، شارك كوبر في كتابة الفيلم مع كاتب السيناريو جوش سينجر.