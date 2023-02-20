الدراما الأردنية في رمضان 2023.. مراوحة مستمرة أمام متغيرات متسارعة عربيا

لا يحفل موسم دراما رمضان 2023 بالنسبة للإنتاج الدرامي الأردني بأي جديد أو مختلف عن السائد منذ سنوات، فما زال الإنتاج الحالي محدودا كما ونوعا، دون تغير يشير إلى حالة من التطور اللافت والنوعي في صناعة الدراما.

وحتى الآن، لم تنجح محاولات إنقاذ هذه الصناعة المهمة من حالة المراوحة التي تعيشها محليا، فالقائمون على الإنتاج يعانون من ضعف الإمكانات المالية، ويواجهون متغيرات متسارعة بالإنتاج عربياً، وكذلك في رغبات الجمهور واهتماماته.

ورغم هذه المعطيات، يحاول منتجون وفنانون أردنيون بما تتوفر لديهم من إمكانيات لإنجاز أعمال مختلفة يرون أنها قادرة على تقديم إضافة جديدة للمشهد الفني في بلادهم، مقرين في الوقت نفسه بصعوبات تواجهها الدراما الأردنية.