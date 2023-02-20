الدراما الأردنية في رمضان 2023.. مراوحة مستمرة أمام متغيرات متسارعة عربيا
لا يحفل موسم دراما رمضان 2023 بالنسبة للإنتاج الدرامي الأردني بأي جديد أو مختلف عن السائد منذ سنوات، فما زال الإنتاج الحالي محدودا كما ونوعا، دون تغير يشير إلى حالة من التطور اللافت والنوعي في صناعة الدراما.
وحتى الآن، لم تنجح محاولات إنقاذ هذه الصناعة المهمة من حالة المراوحة التي تعيشها محليا، فالقائمون على الإنتاج يعانون من ضعف الإمكانات المالية، ويواجهون متغيرات متسارعة بالإنتاج عربياً، وكذلك في رغبات الجمهور واهتماماته.
ورغم هذه المعطيات، يحاول منتجون وفنانون أردنيون بما تتوفر لديهم من إمكانيات لإنجاز أعمال مختلفة يرون أنها قادرة على تقديم إضافة جديدة للمشهد الفني في بلادهم، مقرين في الوقت نفسه بصعوبات تواجهها الدراما الأردنية.
جمهور محدود للمسلسلات البدوية
وقال المنتج الأردني عصام حجاوي، مدير عام مؤسسة حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، إن شركته تقدم هذا العام ثلاثة أعمال درامية، وهي سلسلة إنسانيات وهي عبارة عن أفلام سينمائية، والمسلسل البدوي الكوميدي هام وشاهة، ومسلسل أكباد المهاجرة.
وأضاف الحجاوي، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن هذه الأعمال الثلاثة ستُعرض على منصة "فيو" في شهر رمضان القادم، مشيرا إلى أن مسألة توزيعها للمحطات التلفزيونية لم تحسم بعد، فهناك إشكالات تواجه توزيع وتسويق المسلسلات الأردنية، وخصوصا الدراما المعاصرة.
وفيما يتعلق بالمسلسلات البدوية، قال الحجاوي إن هذا النوع من الدراما لا يزال الأكثر طلبا للمحطات التلفزيونية، رغم تراجع الطلب عليه حاليا، مشيرا إلى أن جمهور هذه الأعمال يكاد أن ينحصر في دول الخليج العربي والأردن.
وبحسب الحجاوي، فإن إشكالات عديدة تواجه توزيع وإنتاج الدراما الأردنية، أبرزها غياب الدعم الرسمي للإنتاج الفني، وضعف الموازنات التي يتم رصدها للإنتاج الفني مقارنة بدول عربية رائدة في هذا المجال.
وقال الحجاوي إن المحطات التلفزيونية العربية باتت تتولى عملية الإنتاج عبر توفير إمكانات هائلة ماليا، الأمر الذي يعمق صعوبات تسويق المسلسل الأردني.
وسلسلة إنسانيات هي فكرة رائدة يقدمها المنتج حجاوي هذا العام، تقوم على تقديم أفلام قصيرة تحت عنوان "إنسانيات"، حيث يتم العمل على إنجاز 30 فكرة خلال الفترة الحالية.
ويؤكد الحجاوي أن الأعمال الأردنية المعاصرة قادرة على المنافسة إذا تلقت الدعم المطلوب، مشيرا إلى أن شركته حققت نتائج إيجابية في هذا المجال عبر أعمال أنتجتها سابقا.
ومسلسل هام وشاهة من إخراج ليث حجاوي وتأليف وفاء بكر، بمشاركة عدد من الفنانين الأردنيين وهم: عبير عيسى، محمد العبادي، جميل براهمة، علا مضاعين، عمر الضمور، منيا، محمد الجيزاوي، رفعت النجار، محمد الضمور، سهير فهد، شاكر جابر، عبد الكريم القواسمي، أنور خليل، إبراهيم أبو الخير، وغيرهم.
وتم الانتهاء من تصوير مسلسل أكباد المهاجرة، وهو من تأليف سليمان أبو شارب، وإخراج ليث حجاوي، ومن بطولة عبير عيسى ومحمد العبادي وجولييت عواد وجميل براهمة ورانيا فهد ومحمد الضمور وناريمان عبد الكريم، وهيا عبد الغني، وعمر حلمي، ونجم الزواهرة، وآخرين.
دعوة للاستكتاب وتطوير النصوص
وترى الممثلة الأردنية ريم سعادة أن مشكلة الدراما الأردنية تعود إلى ثلاثة عوامل، هي النص الدرامي، ورأس المال، والتسويق.
ودعت سعادة في حديث مع "إرم نيوز" إلى وضع إستراتيجية لاستكتاب عدد من الكتاب الشباب وتطوير نصوص وأفكار جديدة، مشيرة إلى أن الكتاب الذين ساهموا في تقديم أعمال متميزة في السابق رحلوا عن الحياة أو قدموا كل ما في جعبتهم ولم يعد لديهم أي جديد.
وفيما يتعلق برأس المال، أشارت سعادة إلى أن هناك شركتين فقط في الأردن تقومان بعملية الإنتاج الدرامي، وهذا غير كاف لتحقيق تقدم كاف وخلق قدرة على المنافسة عربيا ترتقي لمستوى طموح الفنانين الأردنيين.
كما دعت سعادة إلى وضع آلية لتسويق المنتج الدرامي الأردني، وخطة ترويجية مدروسة بهذا الخصوص.
مسلسل بدوي جديد لمجموعة المركز العربي
على صعيد متصل، تعود مجموعة المركز العربي الإعلامية لإنتاج الدراما البدوية هذا العام عبر مسلسل العيدروس الذي يسعى لتقديم صورة للحياة في الصحراء العربية والعادات والتقاليد والقوانين التي تفرضها، بحسب القائمين عليه.
ومسلسل العيدروس، من تأليف مصطفى صالح وإخراج بسام المصري، ويشارك فيه نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب، منهم خالد الغويري، مصطفى أبو هنود، دانا جبر، نادرة عمران، حابس حسين، محمد الإبراهيمي، شاكر جابر، رفعت النجار، ناريمان عبد الكريم، خالد جزاع،علي عليان، وغيرهم.
كما من المرجح عرض مسلسل "ذهب أيلول" الذي يعد أول إنتاجات مجموعة المركز العربي بعد سنوات من التوقف، في موسم رمضان المقبل، حيث لم يتم عرضه في موسم رمضان الماضي (ربما لأسباب تسويقية) رغم الانتهاء من تصويره.
ويقدم المسلسل حكاية إنسانية تتناول حياة اللاجئات السوريات بسبب الحروب في بلادهن وما يتعرضن له من استغلال.
ويشارك في المسلسل مرح جبر، وعمار شلق، وعاكف نجم، وشكران مرتجى، ودانا جبر، وساري الأسعد، وإيلي شالوحي، ونور صعب، ولونا بشارة، وميثم صالح، وحامد مرزوق، وعلي عليان، وأميرة سمير. والمسلسل من تأليف محمد عريقات وإخراج حماد الزعبي.
شارع طلال لن يلحق بالعرض
كما يتم حالياً تصوير مسلسل "شارع طلال"، وهو ملحمة شعبية من 90 حلقة، تتطرق لتطور مدينة عمّان اجتماعياً واقتصادياً، حيث تنطلق الأحداث من عام 1953 وتنتهي عام 1999، لكن هذا العمل لن يلحق العرض في موسم رمضان الحالي بسبب ضيق الوقت.
والمسلسل من تأليف مصطفى صالح، وإخراج محمد زهير رجب، وبطولة ماهر خمّاش وأمل الدباس وقمر الصفدي ودانا جبر وخالد الطريفي ونادرة عمران وحابس حسين ومحمد الإبراهيمي ونجوى قندقجي وعلي عليان وأميرة سمير وناريمان عبد الكريم.