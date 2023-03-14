معتصم النهار "يقص" صورة طليقته خلال لقاء عائلي بميسي
نشر الفنان السوري معتصم النهار صورا جمعته باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تواجده في العاصمة الفرنسية، باريس.
واحتفى النهار عبر حسابه في "انستغرام" بلقائه بالنجم العالمي، وقد وثق لحظة عناق جمعتهما، معلقا على الصور بالإنجليزية: "مع الاستثنائي ليونيل ميسي".
لكن اللافت في الصور التي عمد الفنان السوري إلى نشرها، قيامه بقص صورة طليقته لين برنجكجي، التي حضرت بصحبته وصحبة ابنتهما "ساندرا" اللقاء باللاعب ميسي.
وكان معتصم النهار قد نشر عدة صور للقائه بميسي بصحبة ابنته وطليقته وصديق له فيما يبدو، دون أن يكشف عن موقع اللقاء، وفيما إذا كان منزل ميسي أم مكان آخر.
ووثق خلال اللقاء، صورة لابنته ساندرا مع اللاعب الأرجنتيني، بينما كان يظهر جزء من جسد طليقته لين، التي جمعتها الصورة معهما كذلك، وقد تعرضت لعملية "قص" من الفنان السوري.
وقبل أيام من نشر معتصم النهار للصور، كانت طليقته لين برنجكجي قد نشرت الصورة المعنية والتي تظهر فيها مع ابنتها وميسي، كما نشرت صورة أخرى مع ميسي وابنتها من ذات اللقاء مع وجود سيدة معهم.
ومن غير المعروف السبب الذي دفع الفنان السوري إلى قص صورة طليقته، وهل كان باتفاق مسبق بينهما، أم برغبة شخصية.
وأظهرت صور قام كل من معتصم النهار وطليقته لين برنجكجي نشرها كل منهما على حساباته في مواقع التواصل، أنهما كانا معا في العاصمة باريس برفقة ابنتهما "ساندرا".
فيما لم يذكرا أي تفاصيل بشأن كيفية اللقاء بينهم وبين اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأعلن الفنان معتصم النهار مشاركته في مسلسل "خريف عمر" في رمضان القادم، وهو من بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية.