معتصم النهار "يقص" صورة طليقته خلال لقاء عائلي بميسي

وكان معتصم النهار قد نشر عدة صور للقائه بميسي بصحبة ابنته وطليقته وصديق له فيما يبدو، دون أن يكشف عن موقع اللقاء، وفيما إذا كان منزل ميسي أم مكان آخر.

ووثق خلال اللقاء، صورة لابنته ساندرا مع اللاعب الأرجنتيني، بينما كان يظهر جزء من جسد طليقته لين، التي جمعتها الصورة معهما كذلك، وقد تعرضت لعملية "قص" من الفنان السوري.

وقبل أيام من نشر معتصم النهار للصور، كانت طليقته لين برنجكجي قد نشرت الصورة المعنية والتي تظهر فيها مع ابنتها وميسي، كما نشرت صورة أخرى مع ميسي وابنتها من ذات اللقاء مع وجود سيدة معهم.