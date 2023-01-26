مثيرة للجدل وتلاحقها الداخلية العراقية.. من هي "الشيخة" أم فهد؟

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وبعد انتشار صورها كالنار في الهشيم، سارعت وسائل الإعلام العراقية إلى إجراء مقابلات مع "أم فهد" للتعرف عليها، والتي تحدثت عن مشاريع سياسية مقبلة لها، مثل إمكانية الترشح لمجلس النواب.

وقالت إنها "تنشر يومياتها، لكن ليس بكثرة، بسبب تزايد المطالبات بضرورة مساعدة الفقراء"، خاصة مع ارتفاع أعدادهم مؤخرًا على وقع أزمة الدولار، لكن المشهورة العراقية تقول إنها "تساعد الكثير منهم في السر".

وعن صناعتها للمحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ترفض تصنيفها على أنها "صانعة محتوى" أو لديها محتوى خاص بها، مشيرة إلى أنها "تنشر يومياتها في المطعم، أو المنزل، أو الحفلات العائلية الخاصة، لكن آخرين، يعيدون نشر تلك المقاطع ويتحدثون عنها".

وفي لقائها مع قناة "الشرقية" المحلية، رفضت الإفصاح عن هويتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا لـ"أم فهد" وهي تتحدث عن هبوط الدولار، وقالت إنه سيهبط، وبالفعل حصل ذلك بشكل جزئي، ما أثار تساؤلات كثيرة عما إذا كانت تمتلك معلومات من مصادر اقتصادية، أو مسؤولين.

الداخلية تلاحقها

وبعد إطلاق وزارة الداخلية العراقية حملة "تصحيح"، واجهت "أم فهد" حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمنعها من الظهور، أو تقديم المحتوى، وهو ما حصل بالفعل.

وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية أحالت "أم فهد" إلى القضاء بتهمة "المحتوى السيئ".