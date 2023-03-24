في بث مباشر.. فنان عماني يحرق آلة العود ويعلن توبته

أعلن الفنان العماني صالح العلوي، أنه سيتفرغ لنشر الدعوة والدين الإسلامي، مؤكدًا "توبته" في بث مباشر.

وظهرالعلوي مع أحد الأشخاص في مقطع فيديو وهو يحمل آلة العود، التي اشتهر بالعزف عليها.

وتولى من ظهر مع الفنان العماني في مطلع الفيديو، الحديث، إذ أعلن بالنيابة عنه أنهم "يحتفلون باعتزال صالح العلوي للعزف على العود، حيث قرر التفرغ لنشر الدعوة الإسلامية في الأيام القادمة دون استخدام الآلات الموسيقية".