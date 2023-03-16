وفاة الفنان البحريني عبدالله وليد

توفي الفنان البحريني عبدالله وليد، اليوم الخميس، عن عمر 74 عاما، بعد أزمة صحية ألمت به.

وكان الفنان عبدالله وليد قد عانى من ارتفاع السكر في الدم، والذي أدى إلى حدوث مضاعفات مع الأمراض المزمنة التي يعاني منها.

وخرج الفنان الراحل من المستشفى بعد الوعكة الصحية الأولى، لكن سرعان ما عاد مجددا بعد أزمة صحية ثانية خطيرة تسببت له بنقص الأوكسجين في الدم والتهابات في الرئة ونقص الصوديوم، قبل أن يتم إعلان وفاته.

وخاض الفنان البحريني مسيرة فنية وكروية طويلة، واشتهر إلى جانب لعبة في فرق كروية بشخصيته الفنية "أبو داود" في مسلسل "سوالف طفاش".