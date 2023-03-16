وفاة الفنان البحريني عبدالله وليد
توفي الفنان البحريني عبدالله وليد، اليوم الخميس، عن عمر 74 عاما، بعد أزمة صحية ألمت به.
وكان الفنان عبدالله وليد قد عانى من ارتفاع السكر في الدم، والذي أدى إلى حدوث مضاعفات مع الأمراض المزمنة التي يعاني منها.
وخرج الفنان الراحل من المستشفى بعد الوعكة الصحية الأولى، لكن سرعان ما عاد مجددا بعد أزمة صحية ثانية خطيرة تسببت له بنقص الأوكسجين في الدم والتهابات في الرئة ونقص الصوديوم، قبل أن يتم إعلان وفاته.
وخاض الفنان البحريني مسيرة فنية وكروية طويلة، واشتهر إلى جانب لعبة في فرق كروية بشخصيته الفنية "أبو داود" في مسلسل "سوالف طفاش".
حصل عبدالله وليد على الدبلوم العربي من المعهد العربي لدراسة الإخراج في العاصمة المصرية القاهرة في عام 1977 بعد دراسة استمرت سبع سنوات.
حصل الفنان الراحل على أول فرصة فنية له في عام 1965، حيث كان لكل من فناني المسرح البارزين محمد عواد وجاسم الشريدة الفضل في انتقاله إلى "أسرة فناني البحرين"، ليقدم معهم أعمالا متميزة.
وشارك في أول عمل مسرحي بحريني "بيت طيب السمعة" للكاتب البحريني راشد المعاودة وإخراج سلطان سالم وهي المسرحية التي عرضت بالكويت في عام 1968.
كما أجاد العزف على آلة العود وأثناء تواجده في مصر للدراسة تم استدعاءه للمشاركة ضمن كورال تسجيل أغنية الفنان البحريني أحمد الجميري "يا الزينة ذكريني".
وتلقى الفنان البحريني تكريما في مهرجان المسرح الخليجي للفرق الأهلية في الشارقة بدولة الإمارات، تقديرا لمسيرته المسرحية وباعتباره علما من أعلام المسرح البحريني والخليجي.
مسيرة كروية حافلة
لعب عبدالله وليد في مركز حارس المرمى في نادي النسور (الأهلي حاليا) ثم انتقل إلى ناد آخر كحارس مرمى في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
شارك في عام 1969 مع نادي الرفاع في المباراة الودية التي جمعته مع نادي العروبة القطري.
كما تم استدعاءه للمشاركة في أول تشكيلة ومشاركة لمنتخب البحرين وذلك في بطولة كأس العرب 1966، وبعد تعرض البحرين لثلاث خسائر متتالية من العراق المستضيف ولبنان والأردن، قرر مدرب البحرين استبدال الحارس الأساسي ومشاركة الفنان عبدالله وليد ليخوض أولى مبارياته الدولية، وكانت آخر مباراة في دور المجموعات أمام الكويت حيث انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.
شارك مجددا في بطولة كأس الخليج العربي الأولى عام 1970 التي أقيمت في البحرين.
لم يتزوج الفنان الراحل عبدالله وليد مطلقا، واكتفى باعتبار أبناء وبنات أخوته أبناء له.